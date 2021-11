Altdorf Externer Spezialist soll Führung des BWZ Uri analysieren – und danach als Coach zur Verfügung stehen Bildungsdirektor Beat Jörg nahm im Landrat Stellung zu den vielen Wechseln beim Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 17.11.2021, 16.00 Uhr

Beim BWZ Uri in Altdorf gibt es viele personelle Wechsel. Urs Hanhart (Altdorf, 12. Juni 2018)

Es ist eine Geschichte, die kein Ende zu nehmen scheint. Bereits zum vierten Mal seit 2015 muss das Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri (BWZ Uri) eine neue Rektorin oder einen neuen Rektor suchen. Nun schon zum zweiten Mal seit 2020 wird das BWZ Uri während eines halben Jahres ad interim geleitet. Zudem waren innert kürzester Frist zwei Abgänge in der Leitung der BWZ-Abteilung Weiterbildung zu verzeichnen. Kontinuität sieht anders aus, sagte Bruno Arnold (parteilos, Seedorf) am Mittwoch im Landrat. In der Fragestunde wollte er Auskunft über die Fluktuationen und über eingeleitete Massnahmen.

«Neue berufliche Ausrichtung», «unterschiedliche Ansichten zwischen Schulkommission und Rektor über die Führung der Schule», «fehlende Fachkompetenz» oder «Wunsch nach Veränderung in Richtung Volksschule»: So wurden die Gründe für die verschiedenen Abgänge von offizieller Seite kommuniziert. In der Öffentlichkeit seien Spekulationen ins Kraut geschossen, sagte Bruno Arnold. Von Mobbing, strukturellen Problemen, unklaren Kompetenzregelungen zwischen Rektorat, Schulleitung und Schulkommission, aber auch von einer undurchschaubaren Rolle der Lehrerschaft sei die Rede.

Bildungsdirektor spricht von einer «Verkettung unglücklicher Zufälle»

«Das BWZ Uri ist für den Ausbildungsplatz Uri von grösster Bedeutung», betonte Beat Jörg. Entsprechend habe der Regierungsrat ein hohes Interesse daran, dass das BWZ Uri einen ausgezeichneten Unterricht anbiete und dass es sehr gut geführt sei. Die Gründe für die Abgänge des Rektors seien in jedem Fall jeweils anders gelagert gewesen:

«Es gibt somit kein wiederkehrendes festes Muster, das auf gravierende strukturelle Defizite oder fortwährende personelle Verwerfungen schliessen lassen würde.»

Die hohe Fluktuation nannte er vielmehr «eine Verkettung unglücklicher Zufälle.» Nichtsdestotrotz erfülle dies aber Regierungsrat und Bildungs- und Kulturdirektion mit Sorge. Bereits nach dem ersten Wechsel wurde daher die Organisations- und Führungsstruktur innerhalb der Schule geklärt sowie die Form der Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion geregelt. Das Rekrutierungsverfahren für den Rektor sei entsprechend weiter entwickelt worden. Dank dem Verfahren habe man unter den zur Verfügung stehenden Kandidaten den besten gefunden, versicherte Beat Jörg.

Nun will man, wie Beat Jörg betonte, wirklich ausschliessen, dass es in der Führung des BWZ Uri bisher nicht erkannte Probleme gibt. Ein externer Spezialist soll in einer ersten Phase die relevanten strukturellen und personellen Belange in der Führung des BWZ Uri analysieren. «Diese Analyse wird demnächst starten und soll Anfang 2022 abgeschlossen sein, sodass wir die Erkenntnisse bei der Wahl des neuen Rektors beziehungsweise der neuen Rektorin berücksichtigen können», sagte Beat Jörg. Allfällige Veränderungen struktureller Art sollen möglichst schnell umgesetzt werden können. In einer zweiten Phase soll der externe Spezialist der neu besetzten Schulleitung als Coach zur Verfügung stehen.

Nach der Kündigung des Rektors auf Ende Januar 2022 gehe es nun darum, die interimistische Führung sicherzustellen und auf lange Sicht eine nachhaltige Lösung für die Besetzung der Rektorenstelle zu finden. Beat Jörg:

«Die interimistische Führung ist sichergestellt, indem die stellvertretende Rektorin sich ihrer Aufgabe gemäss engagiert.»

Gestartet wurde auch das Bewerbungsverfahren für die Besetzung der Rektorenstelle. Der Bildungsdirektor verriet in diesem Zusammenhang, dass eine interne Bewerbung vorliege. Mit Blick auf die anzustrebende Kontinuität in der Führung der Schule werde dies grundsätzlich begrüsst.

Beat Jörg zeigte sich überzeugt, dass alles Erforderliche unternommen werde, wieder personelle Kontinuität in dei Führung des BWZ Uri zu bringen. Gleichzeitig betonte er, dass die Qualität des Unterrichts und die Qualität der Abschlüsse am BWZ Uri den schwierigen Umständen zum Trotz – und dabei denke er nicht nur an die Wechsel, sondern vorab auch an die Folgen der Pandemie – keinesfalls geschmälert worden seien.