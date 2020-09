Filmpremiere mit Andreas Haefliger im Altdorfer Cinema Leuzinger Andreas Haefliger ist ein Pianist von Weltklasse. Während der Coronakrise inspirierten ihn die Urner Bergwelt und Beethovens Hammerklaviersonate zu einem einzigartigen Musikfilm. Der in Uri gedrehte Film feiert am 11. September im Cinema Leuzinger in Altdorf Premiere – am Geburtstag des Künstlers. 01.09.2020, 15.12 Uhr

Bild: PD/Marco Borggreve

(pd/sez) In normalen Jahren reist Pianist Andreas Haefliger von einem internationalen Konzerttermin zum nächsten. Sein Wohnort befindet sich jedoch in den Urner Bergen in Bürglen: im Winter über dem Nebel, im Sommer über der Hitze. Ein idealer Rückzugsort für den Schweizer Künstler: nahe an den Flughäfen in Zürich und Mailand, gleichzeitig mitten in der Bergwelt und naturverbunden. Just in diesem Rückzugsort wurde Andreas Haefliger vom Lockdown im Zusammenhang mit dem Coronavirus überrascht. Die ungewollte Zwangspause entwickelte sich aber zur kreativen Chance. Andreas Haefliger nutzte die Zeit und studierte das wohl anspruchsvollste Musikwerk Ludwig van Beethovens ein: die Klaviersonate Nr. 29 in B-Dur, op. 106 (Hammerklaviersonate).

Konzert – und nun ein Musikfilm

«Diese Sonate übertrifft wirklich alles», sagt Andreas Haefliger zur Hammerklaviersonate. «Es gibt keinen Moment, der nicht kontrapunktisch verdoppelt, verdreifacht, überharmonisiert ist – und doch gibt diese Riesenfülle an musikalischem Geschehen in ihrer Masslosigkeit einen besonderen Sinn.» Am 27.6.2020 führte Andreas Haefliger die Hammerklaviersonate im ausverkauften Theater Uri auf. Der Erlös des Konzerts ging vollumfänglich an den Urner Klaviernachwuchs. In den Tagen nach dem Konzert wurde schliesslich ein Musikfilm mit Beethovens Werk gedreht. Eine Idee, die in Bürglen entstanden war. Andreas Haefliger: «Ich war zum Ausgleich jeden Tag auf Entdeckungsreise in der Natur. Sie inspirierte mich. Die Urner Bergwelt war für mich eine Entdeckung.» Gemeinsam mit dem Schweizer Regisseur Daniel von Aarburg entstand das Drehbuchkonzept für den nun fertiggestellten Musikfilm. Zwei Tage lang wurde im Theater Uri gedreht.

Eine aussergewöhnliche Symbiose

Entstanden ist ein Film als aussergewöhnliche Verbindung zwischen Naturbildern und den Aufnahmen des Pianisten beim Spielen der Hammerklaviersonate im Theater Uri. Im Fokus des rund 50-minütigen Films stehen Andreas Haefligers Interpretation des Werkes und die Verbindung zwischen Natur und Musik – sinnbildlich in der Begegnung von Extrembergsteiger Dani Arnold mit dem Pianisten in der Urner Bergwelt gezeigt. Abgerundet wird der Film durch ein kurzes Gespräch mit Dirigent Dr. Felix Mayer. Der Film feiert am 11. September im Cinema Leuzinger Premiere. Anschliessend soll der Film im Fernsehen, an Festivals und bei Streamingdiensten zu sehen sein. Ausschnitte wurden bereits am Aspen Music Festival online gezeigt. «Es war für uns alle ein herausforderndes Projekt, bei dem sich Film und Musik finden und zu einer guten Balance gebracht werden mussten», erklärt der für einfühlende Porträts bekannte Schweizer Regisseur Daniel von Aarburg. «Der Aufwand hat sich sehr gelohnt, und ich freue mich auf die Premiere.»

Premiere

Die Filmpremiere findet am Freitag, 11. September, um 18 Uhr, im Cinema Leuzinger, Baumgartenstrasse 8, 6460 Altdorf, statt. Sie ist öffentlich, der Eintritt ist gratis.

Die Plätze sind beschränkt. Eine Reservation ist notwendig (über das Cinema Leuzinger,

Tel. 041 870 50 00). Es gilt das Schutzkonzept des Cinemas Leuzinger.