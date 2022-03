Altdorf Firma Aquatec haucht den Maschinen im Schächenwald wieder Leben ein In der Industriehalle Stille Reuss ist Leben zurückgekehrt. Auf einer Betriebsführung zieht die Firma Aquatec Bilanz zur Startphase. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 19.03.2022, 11.20 Uhr

Es ist warm in der Halle Stille Reuss auf dem Ruag-Areal im Industriegebiet Schächenwald nahe Altdorf, die Luft ist etwas stickig. In den Betrieb kommt langsam wieder Leben. Vor einem Jahr hätten sich dies wohl die wenigsten vorstellen können. Gearbeitet wird an fünf grossen, teilweise bald 20 Jahre alten Maschinen, die nun bereits von ihrem vierten Besitzer in Betrieb genommen wurden.

Metallteile für vielfältigen Nutzen

Beim neuen Besitzer des Maschinenparks handelt es sich um die Firma Aquatec Machining AG, deren Investoren Martin Meenen und Lucia Esposito bereits das Metallverarbeitungsunternehmen Aquatec im deutschen Emmerich gehört. Das Unternehmen hat die bereits installierten Maschinen im Oktober letzten Jahres von einem Leasing-Unternehmen abgekauft und den Betrieb per Jahresbeginn aufgenommen. Hergestellt werden Metallteile für die Halbleiterindustrie, den Maschinenbau oder für die Luft- und Raumfahrt.

Mehrheitsaktionär Martin Meenen (links) und Standortleiter Serge Truttmann präsentieren eines ihrer ersten Produkte. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 15. Februar 2022)

«Die Zeit vom Oktober bis im Januar konnten wir nutzen, um Reparaturen an den Maschinen vorzunehmen und diese betriebsbereit zu machen», sagt Martin Meenen, technischer Geschäftsführer der Aquatec in Deutschland und Mehrheitsaktionär der Aquatec Machining AG. Alles scheint aber noch nicht ganz zu funktionieren. So will das Tor zu einer der Maschinen nicht öffnen, als der Schlitten, der die Werkstücke automatisch in die Maschinen befördert, geduldig vor dem Tor wartet. Kinderkrankheiten... Die benachbarte Maschine hingegen läuft bereits auf Hochtouren. Bedient von Mitarbeiter André Infanger arbeitet diese an der hochpräzisen Verarbeitung eines Metallblocks.

Zuerst muss investiert werden

An grosse Umsätze ist jetzt noch nicht zu denken. Denn bevor ganze Serien produziert werden können, braucht es Muster. «Für die Serienfertigung müssen wir zuerst durch dieses Nadelöhr der Erstbemusterung», erklärt Martin Meenen. «Das hier ist eines unserer ersten Produkte», sagt er und deutet auf ein Aluminiumstück von der Grösse eines Kleiderschranks. Dabei handle es sich bereits um ein «Zweitmuster», bei dem bereits Folgebestellungen platziert wurden.

Grundsätzlich zeigt sich Meenen zufrieden mit dem Start des Betriebs. «Wir konnten bereits einige sehr interessante Verträge abschliessen und gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres immer mehr Aufträge reinkommen.» So habe man bereits Aufträge aus Frankreich, den Niederlanden und Deutschland und der Schweiz erhalten – dabei auch kleinere Aufträge aus dem Kanton Uri.

Mitarbeiter André Infanger kontrolliert im Inneren einer Maschine ein Werkstück. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 15. Februar 2022)

Die sich abzeichnende zunehmende Auftragslage führt zu weiteren Einstellungen neuer Mitarbeitenden, damit die Maschinen ab April in einem Drei-Schichten-Betrieb betrieben werden können. «Gestartet sind wir wie geplant mit 25 Arbeitskräften. Sollte alles nach Plan verlaufen, beschäftigt die Aquatec Machining AG Ende Jahr 35 und im nächsten Jahr bereits 50 Mitarbeitende – und bietet Lehrstellenplätze an», verspricht sich Martin Meenen.

Mitarbeiter sind mit Arbeit vertraut

Für die Mitarbeitenden in der Halle Stille Reuss ist der Arbeitgeber Aquatec zwar neu – für viele ist die Wirkungsstätte aber schon bestens bekannt. Denn einige ehemalige Angestellte von früheren Unternehmen, die ihren Betrieb aufgegeben mussten, konnten nun für das neue Unternehmen wieder gewonnen werden.

Ein Blick in die Werkhalle: Rechts stehen die fünf Maschinen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 15. Februar 2022)

Diese Leute erhalten nun wieder die Möglichkeit, ihr Wissen im Umgang mit den Maschinen anzuwenden. «Ohne das Know-how dieser Mitarbeitenden wäre der Betrieb hier gar nicht möglich», sagt Standortleiter Serge Truttmann. Seit 2017 arbeitet er hier. «Serge hat einen wichtigen Teil dazu beigetragen, dass die ehemaligen Mitarbeitenden, die teilweise etwas abgeschreckt waren, wieder hier arbeiten wollen», lobt Meenen. Dies führte auch dazu, dass viel Erfahrung in das neue Unternehmen eingebracht werden könne.

Martin Meenen (links) und Serge Truttmann wollen in eine erfolgreiche Zukunft blicken. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 15. Februar 2022)

In Zukunft will das Unternehmen in Altdorf nachhaltig und langfristig produzieren. «Wichtig ist uns das Nutzen der Synergien mit dem Standort in Emmerich», sagt Serge Truttmann. Erste Flugzeugstrukturteile werden bereits in Deutschland vorbereitet und in Altdorf endbearbeitet. «Mit der integrierten Messmaschine, die auf den Tausendstel-Millimeter genau misst, können wir hier in Uri sehr präzise arbeiten», sagt Truttmann und Martin Meenen fügt an: «Die Infrastruktur und die Voraussetzungen sind nun da, um in eine erfolgreiche Zukunft blicken zu können.»

