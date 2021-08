Altdorf Flüelerstrasse wird für Belagsarbeiten gesperrt Rund 60 Meter der Strasse werden für 75'000 Franken neu asphaltiert. Deshalb ist in der nächsten Woche der Verkehr einspurig geführt. 27.08.2021, 16.10 Uhr

Die Flüelerstrasse befindet sich laut der Baudirektion Uri an einigen Stellen in einem teilweise schlechten Zustand. So etwa auf der Fahrspur Süd gegenüber der Einfahrt zum Schwimmbad Moosbad. Vom 30. August bis 2. September werde tagsüber auf einer Länge von 60 Metern die bestehende Betonplatte entfernt und der Abschnitt neu asphaltiert.