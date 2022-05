Am zweiten "Banquet républicain" wird viel diskutiert

Altdorf Freiheit und Demokratie bieten viel Diskussionsstoff An der zweiten Auflage des «Banquet républicain» im Theater Uri Altdorf diskutierten 46 Frauen und Männer zum Thema «Freiheit und Demokratie» – ausgehend von vier Thesen von Professorin Christine Abbt. 05.05.2022, 15.08 Uhr

Das Ziel des «Banquet républicain» ist es, Menschen unterschiedlichen Alters, Herkunft und politischer Interessen an einem Tisch zu versammeln, um bei Speis und Trank über ein vorgegebenes Thema zu diskutieren. Die zweite Auflage stand unter dem Motto «Freiheit und Demokratie» und bot reichlich Gesprächsstoff, heisst es in einem Bericht über den Anlass. Die Referentin Christine Abbt, Professorin für politische Philosophie an der Universität Graz, stellte vier Thesen dazu vor.