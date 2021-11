Kollision zwischen Personenwagen und Fussgänger in Altdorf

Altdorf Fussgänger wird von Auto angefahren Bei einem Zusammenstoss mit einem Personenwagen wurde ein 33-jähriger Mann verletzt und ins Kantonsspital Uri gebracht. 04.11.2021, 16.39 Uhr

Am Mittwoch gegen 16.15 Uhr fuhr die Lenkerin eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Kornmattstrasse in Richtung Süd, wie die Kantonspolizei Uri in einer Medienmitteilung schreibt. Zur gleichen Zeit wollte ein Fussgänger beim Coop-Pronto-Shop die Strasse überqueren. In der Folge sei es zu einer Kollision zwischen dem Personenwagen und dem Fussgänger gekommen.