Gratis Ticket für Gardi Hutter in Altdorf

Altdorf Gardi Hutter tritt im Theater Uri auf – 100 Frauen können gratis dabei sein Die Clown-Komödiantin spielt ihr Stück «Gaia Gaudi» zum Jubiläum 50 Jahre Frauenstimmrecht. 19.01.2022, 17.01 Uhr

Gardi Hutter bei einer früheren Produktion in der Shedhalle in Zug. Archivbild: Zuger Zeitung (17. März 2017)

Am 5. März 1972, also vor bald 50 Jahren, stimmten die Urner für die Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Frauen im Kanton Uri. Zur Feier dieses Jubiläums tritt am 6. März um 17 Uhr die bekannte Schweizer Schauspielerin Gardi Hutter im Theater Uri auf.

Bekannt geworden ist sie einer breiten Öffentlichkeit als Clown-Komödiantin mit eigenen Kleinkunst-Programmen. So spielte sie beispielsweise 1991 zur nationalen Feier 700 Jahre Eidgenossenschaft als Reinemach-Clownin im Nationalratssaal die Hofnärrin. Gardi Hutter hat sich in der Vergangenheit immer wieder zum Thema Frauenrechte geäussert oder in ihr Programm einfliessen lassen.

Interessierte Zuschauerinnen können Gratis-Ticket beziehen

Der Regierungsrat lädt in Zusammenarbeit mit der Kommission für die Gleichstellung von Frau und Mann 100 Frauen aus dem Kanton Uri zu dieser Aufführung ein. Vor dem Anlass wird seitens des Regierungsrats ein Begrüssungsgetränk offeriert. Interessierte Frauen sind gebeten, bei der Online-Ticketbestellung (www.theater-uri.ch) mit dem Promocode «Frauenstimmrecht» den Gratiseintritt zu beziehen. Die Tickets sind limitiert und speziell gekennzeichnet, um Missbrauch vorzubeugen.