Altdorf Gilbert und Oleg rollen mit ihrem Wandertheater durch Uri Das Gaukler-Duo Andreas Vettiger und Dominik Rentsch alias Gilbert und Oleg sorgt im Altdorfer Unterlehn fünf Tage lang für Unterhaltung. Dargeboten werden drei verschiedene Stücke. Manuel Kaufmann 26.08.2022, 11.26 Uhr

Das Berner Comedy-Duo Gilbert und Oleg macht mit seinem Wandertheater vom 31. August bis am 4. September Halt in Altdorf. Das Zirkus-Duo führt im Urner Hauptort gleich drei verschiedene Programme auf. Dabei kommen die Zuschauerinnen und Zuschauer in den Genuss von Humor, Magie, Musik und Poesie.

Dominik «Oleg» Rentsch (links) und Andreas «Gilbert» Vettiger unterhalten in Altdorf an fünf aufeinanderfolgenden Abenden. Bild: Dieter Graf (Olten, 15. Dezember 2020)

Das Berner Duo ist seit 25 Jahren unterwegs und heuer zum ersten Mal mit dem Wandertheater in Altdorf zu Gast. «Wir waren bereits ein paar Mal in Uri, aber noch nie während unserer Sommertour», sagt Andreas «Gilbert» Vettiger. Im Winter habe das Duo unter anderem im Kellertheater im Vogelsang schon tolle Auftritte erlebt.

Gespielt wird jetzt im Unterlehn auf einer gedeckten Aussenbühne, die Gilbert und Oleg zusammen mit ihren Zirkuswagen mit Traktoren vom einen Auftrittsort zum nächsten transportieren. Auch eine fahrbare Kaffe- und Kuchenbar gehört zum Angebot von Gilbert und Oleg. Das rollende Bistro öffnet jeweils eine Stunde vor der Vorstellung.

Der Eintritt für das Theater ist für alle Personen frei. Es stehen aber Hutkollekten bereit, für die ein Richtpreis von 25 Franken angegeben wird. «Wir leben mehrheitlich von den Hutkollekten, wollen aber keine fixen Eintrittspreise verlangen», erklärt Vettiger. So wolle man verhindern, dass Menschen vom Theater ausgeschlossen werden, die es sich nicht leisten können.

Dem Theaterspass in Altdorf steht eigentlich nichts mehr im Weg. Ausser eine Schliessung der Axenstrasse. Denn vor einigen Jahren wollte Andreas Vettiger für ein anderes Projekt nach Uri. Der Auftritt musste aber abgesagt werden, wegen eines Unfalls auf der Axenstrasse. Weil das Duo mit Traktoren unterwegs ist, könne es auch nicht auf die Autobahn ausweichen. «Wir beten, dass die Strasse offen bleibt», sagt Vettiger.

Bunte Mischung aus Magie, Musik und Artistik

Bei den Stücken von Gilbert und Oleg geht es meistens um einen Chef und einen Clown, die einen Konflikt haben, versucht Andreas Vettiger zusammenzufassen.

Das erste Stück «Illusion oder Wirklichkeit? – Philosophische Eintagsfliegen» wird am 31. August sowie am 1. September ab 20 Uhr aufgeführt. Gilbert und Oleg beschreiben auf ihrem Tourprogramm wie folgt: «Die Sendung ‹Sternschnuppe Philosophie› des Schweizer Fernsehens sucht zwei neue Moderatoren. Machen Sie mit und werden Sie Teil einer wirklichen Illusion!»

Am 2. und am 3. September präsentieren Gilbert und Oleg ihr neues Stück «Robin Hood – The Great Resist Von Königen, Narren und Propheten». «Die Künstler besingen mit der weltbekannten Legende von Robin Hood den Mut und das Aufbegehren gegen Unterdrückung und die Sehnsucht nach einem freien Leben. Erleben sie tragische Balladen, trügerische Kunststücke & komische Helden!», heisst es auf dem Tourprogramm weiter.

«Restaurant zum Goldenen Gaukler» heisst das dritte Stück, das Gilbert und Oleg den Urnerinnen und Urnern am 4. September ab 17 Uhr zeigt. Dabei handelt es sich um ein Theater mit bunt wechselndem, unterhaltendem Programm mit magischen, artistischen und musikalischen Darbietungen.

Die beiden ersten Stücke zielen eher auf ein erwachsenes Publikum ab, wobei auch Kinder ab dem Grundschulalter bestens unterhalten würden, sagt Vettiger. Das dritte Stück sei ideal für einen Ausflug mit der ganzen Familie, auch mit jüngeren Kindern.

