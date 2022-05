Der Altdorfer Pfarrer Daniel Krieg im Interview

Nachgefragt «Altdorf hat sicher eine gute Nachfolgelösung verdient» Daniel Krieg erklärt im Interview, was ihn in Chur erwarten wird und worauf er als Altdorfer Pfarrer besonders stolz ist. Florian Arnold Jetzt kommentieren 27.05.2022, 05.00 Uhr

Daniel Krieg wird nach Chur berufen. Bild: F. X. Brun

Daniel Krieg, Sie nehmen mit dem Amt des Regens eine neue Aufgabe an. Wieso haben Sie sich dafür entschieden?

Ich habe mir diesen Schritt sehr lange überlegt. Denn es bedeutet auch, Liebgewonnenes loszulassen, was immer mit Trauer verbunden ist. Ich bin ein Seelsorger und das hat mit Menschen zu tun. In meiner neuen Aufgabe darf ich in Zukunft junge Menschen auf ihrem Weg in einen kirchlichen Beruf begleiten. Das war das Hauptargument für mich und das reizt mich. Wenn ich ein Stück weit dazu beitragen kann, dass sie persönlich reifer werden und in den Beruf hineinfinden, dann erfüllt mich das.

Welches werden Ihre Aufgaben in Chur sein?

Ich werde mich zuerst hineinarbeiten müssen, was alles dazu gehört. Im Grunde begleite ich Menschen, die sich im Studium auf einen kirchlichen Beruf vorbereiten. Ich darf sie in ihrer Entwicklung begleiten, aber auch genau hinsehen, ob sie sich für eine kirchlichen Beruf eignen oder nicht. Ich werde das Priesterseminar leiten dürfen, wo Studentinnen und Studenten wohnen, wo aber auch Kurse stattfinden. Die Zusammenarbeit mit der theologischen Fakultät in Chur ist zentral, da sich diese im selben Haus befindet. Darüber hinaus werden die Absolventen bei ihrer Berufseinführung begleitet, die Priesteramtskandidaten bis zu ihrer Weihe.

Die Kirchgemeinde Altdorf verliert mit Ihnen einen weltoffenen und beliebten Pfarrer. Auf welche Verdienste sind Sie besonders stolz?

Stolz ist vielleicht das falsche Wort. Ich bin froh, dass wir ein gutes Miteinander haben, ein Miteinander von Leuten, die kirchlich leben, und auch solchen, die weniger mit der Kirche am Hut haben. Schön finde ich auch, dass wir ein sehr gutes Seelsorgeteam aufbauen konnten. Es gab in all den Jahren fast keine Probleme, und wenn, dann nur kleine, die man rasch lösen konnte. Überhaupt klappt die Zusammenarbeit der Haupt- und Ehrenamtlichen in unserer Kirchgemeinde hervorragend. Zudem konnten wir einiges umsetzen, wie die Erhöhung des Firmalters und bei der Erstkommunion. Gut funktioniert hat auch die Zusammenführung der beiden Pfarreien Bruder Klaus und St. Martin. Das sind schöne, gelungene Dinge.

Altdorf muss nun einen neuen Pfarrer finden. Was ist Ihre Rolle dabei?

Alles kommt relativ unverhofft. Deshalb müssen wir zuerst die Situation mit dem Team genau analysieren. Für die Anstellung sind der Kirchenrat und der Generalvikar zuständig. Ich werde aber nach besten Kräften dabei mithelfen, in den nächsten Monaten eine Lösung zu finden. Altdorf hat sicher eine gute Nachfolgelösung verdient. Bis dahin müssen wir auch die Überbrückung regeln. Denn man sollte nichts überstürzen.

Was wünschen Sie sich für die Kirchgemeinde Altdorf?

Neben der guten Nachfolge hoffe ich, dass es gelingt, dass sich die Menschen in der Kirchgemeinde engagieren und selber aktiv werden.

