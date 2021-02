Altdorf Haus der Volksmusik: Leistungsvereinbarung wird verlängert Die Zentralschweizer Kantone tragen das Haus der Volksmusik in Altdorf mit einer gemeinsamen Leistungsvereinbarung. Diese wurde nun bis 2023 verlängert. 05.02.2021, 10.46 Uhr

(stg) Einen wesentlichen Anteil an Uris reicher Kunst- und Kulturszene haben die von privaten Vereinen geführten Institutionen. Eine davon ist das Haus der Volksmusik in Altdorf, das vom gleichnamigen Verein geführt wird. Der Urner Regierungsrat hat nun die subsidiären Betriebsbeiträge sowie die Leistungsvereinbarung mit dem Haus der Volksmusik bis 2023 verlängert. Das teilt der Kanton am Freitag mit. «Damit honorieren wir die bisher erfolgreiche Arbeit des Hauses der Volksmusik in Altdorf», sagt Regierungsrat Beat Jörg, Bildungs- und Kulturdirektor des Kantons Uri.