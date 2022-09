Mörzer tritt im Kellertheater Vogelsang in Altdorf auf

Altdorf Heavy-Rock-Klänge aus der Zentralschweiz im Vogelsang Am Samstag, 17. September, gibt es im Kellertheater Vogelsang Heavy-Rock-Musik zu hören: Von den Bands Mörzer und Captain Komodo & The Carnival Caravan. 12.09.2022, 19.30 Uhr

Mörzer hat diesen Sommer ihre Début-EP herausgebracht. Bild: PD

Die Musik von Mörzer lässt sich irgendwo im Bereich Heavy Rock einordnen. Einflüsse aus den Anfängen des Heavy Metal über Rock'n'Roll, Jazz, Desert Rock und Blues hätten den «doomigen», stetig vorwärtstreibenden Klang geformt, heisst es in einer Vorschau auf das Konzert. Die Musik aus Gitarrensounds, treibenden Drums und eingängigen Melodien sei immer voller Energie, auch wenn der Druck manchmal etwas sinken dürfe, um feineren Tönen Platz zu schaffen. Die Musiker lieben den Liveact und nehmen das Publikum mit auf einen Trip in die tiefen Abgründe der Welt und wieder zurück – düster und gut gelaunt.

Gegründet hat sich die Band bei unregelmässigen Jamsessions zwischen 2017 und 2018 in der Zentralschweiz in Küssnacht. Fortan haben die Musiker regelmässig geprobt, an Songmaterial gearbeitet und ein paar Livegigs gespielt. Im Sommer 2022 ist ihre Début-EP erschienen. Im Vogelsang wird Mörzer von Captain Comodo & The Carnival Caravan unterstützt. (pd/cn)

Hinweis: Das Konzert findet am Samstag, 17. September, im Kellertheater im Vogelsang Altdorf statt. Türöffnung ist um 20:30 Uhr, Beginn um 21:30 Uhr. Tickets gibt es hier, die Eintrittspreise sind 20 beziehungsweise 15 Franken.