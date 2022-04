Mitgliederversammlung des Hilfswerks der Kirchen Uri

Altdorf Hilfswerk der Kirchen Uri: Neue Horizonte im Blickfeld Der Umbau der Liegenschaft und die Neubesetzung der Geschäftsleitung standen im Mittelpunkt der diesjährigen Mitgliederversammlung. Georg Epp 28.04.2022, 16.36 Uhr

Sie standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung (von links): Präsident Hans Gnos, die neu gewählte Geschäftsleiterin Evelyne Zopp und Projektleiter Heiri Arnold. Bild: Georg Epp (Altdorf, 27. April 2022)

Das Hilfswerk der Kirchen Uri, die Nachfolgeorganisation des Kinder- und Familienhilfswerks, freute sich, nach zweijährigem coronabedingtem Unterbruch endlich wieder zu tagen. Der Titel des Jahresberichtes von Präsident Hans Gnos lautete: «Neue Horizonte im Blickfeld». Hans Gnos und die Geschäftsstellenleiterin Maria Egli berichteten über ein spannendes und ereignisreiches Geschäftsjahr und präsentierten eindrücklich, wie flexibel sich das Hilfswerk immer wieder neuen Situationen anpassen muss. Aktuell sind die Hilfeleistungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Roten Kreuz angelaufen. Die Beziehungen zum Seraphischen Liebeswerk in Solothurn (SLS) wertet Hans Gnos als sehr wertvoll, «sie strahlen nach wie vor wie ein Bergkristall aus den Urner Bergen».

Dank grosszügigen Spenden und Legaten präsentierte Kassier Simon Gnos Mehreinnahmen von 5776 Franken, budgetiert war ein Minus von 27‘320 Franken. Im angelaufenen Jahr budgetiert man allerdings wieder Mehrausgaben von 42‘750 Franken.

Leistungen auf hohem Niveau gehalten

Die Geschäftsstellenleiterin Maria Egli präsentierte die Leistungen des Hilfswerks im Detail. Die Unterstützung von armutsbetroffenen Menschen, Begegnungsförderung und die Zusammenarbeit prägten das Geschäftsjahr 2021. Auf der Anlauf- und Beratungsstelle wurden total 473 Beratungsgespräche durchgeführt. Die Abgabestelle Uri von «Tischlein deck dich» verteilte wiederum Lebensmittel an 40 Familien und Einzelpersonen mit knappem Budget.

Auch das freiwillige Engagement ist weiterhin hoch, so leisteten 100 Freiwillige 3565 Stunden unentgeltliche Arbeit in diversen Projekten. Mit total 68‘000 Franken unterstützte man 75 Einzelpersonen und Familien finanziell. In der Diakonieentwicklung ist die Organisation dauernd am Mitgestalten. Im Vorstand wirkt neu Martinovic Stanko als Vertreter des Dekanats mit und in der Geschäftsstelle wurde Marina Regli als neues Teammitglied aufgenommen. Am Urner Flüchtlingstag vom 11. Juni in Altdorf will das Hilfswerk das Schweizerische Rote Kreuz wieder in der Organisation unterstützen.

Liegenschaft an der Seedorferstrasse wieder in Betrieb

Als Projektleiter orientierte Vizepräsident Heiri Arnold im Detail über den Umbau der Liegenschaft an der Seedorferstrasse. Im Jahre 2004 übernahm die Stiftung Diakonie die Liegenschaft mit dem Zweck: «kostenlose Nutzung der Räume durch das Hilfswerk der Kirchen Uri». Das 40-jährige Gebäude musste dringend saniert werden, auch das Flachdach war nicht mehr dicht. Eckwerte des Um- und Ausbauprojektes waren nachhaltige wärmetechnische Sanierung und Förderung der Attraktivität und Rentabilität der Liegenschaft. Die zukünftigen Mietverträge aus fünf Wohnungen gehen zu Gunsten des Hilfswerks der Kirchen Uri.

Im Mai dieses Jahres konnte die Geschäftsstelle die neuen Räume im ersten Obergeschoss wieder beziehen und im Juni kehrte «Tischlein deck dich» im sanierten Untergeschoss zurück. Zwei Wohnungen wurden bereits vermietet, ab Ende September können zwei weitere Attikawohnungen und eine 4,5-Zimmer-Wohnung im ersten Obergeschoss vermietet werden.

Evelyne Zopp als neue Geschäftsleiterin gewählt

Die Geschäftsstellenleiterin Maria Egli wird im November dieses Jahres in Pension gehen. Die Suche nach einer neuen Geschäftsleiterin war nicht ganz einfach. Nun konnte aber das Geheimnis gelüftet werden: Gewählt wurde Evelyne Zopp aus Bürglen, eine ausgebildete Sozialarbeiterin. Sie wird die Stelle am 1. November antreten und es soll mit Maria Egli, die rund 18 Jahre mit viel Herzblut das Hilfswerk leitete, einen fliessenden Übergang geben. Maria Egli wird an der nächsten Mitgliederversammlung verabschiedet. Die Grüsse und den Dank des Bischofs Joseph Bonnemain überbrachte Generalvikar Peter Camenzind. Mit einem grossen Dank an alle guten Geister des Hilfswerks beendete Hans Gnos eine gelungene Mitgliederversammlung.