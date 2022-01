Altdorf Historisches Museum Uri erhält vier neue Porträts Die Landammann-Galerie im Historischen Museum Uri ist um vier Gemälde reicher. Am Donnerstagabend wurden die Porträts von Heidi Z’graggen, Beat Jörg, Josef Dittli und Roger Nager präsentiert. 20.01.2022, 19.21 Uhr

Wurden mit Porträts im Historischen Museum Uri verewigt; von links: Josef Dittli, Heidi Z’graggen, Roger Nager und Beat Jörg. Bild: PD

Im grossen Saal im oberen Stock des Historischen Museums Uri in Altdorf hängen sie: Die Porträts der Landammänner, welche in der Vergangenheit die politischen Geschicke des Landes Uri geprägt haben. Die Urner Landammann-Galerie weist Gemälde von vielen grossen Namen auf wie beispielsweise Peter a Pro (1510–1585), Josue von Beroldingen (1495–1563), Karl Franz Lusser (1790–1859) und Martin Gamma (1856–1937). Einige Politgrössen, welche in den letzten Jahrzehnten gewirkt haben, dürften die meisten Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher noch problemlos erkennen. In der Landammann-Galerie befinden sich aber auch einige Nicht-Politiker, welche Grosses geleistet haben – so etwa Kunsthistorikerin Helmi Gasser (1928–2015) oder Grafiker Karl Iten (1931–2001).