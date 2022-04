Historisches Museum Uri zeigt Ausstellung zum Kantonsspital

Altdorf Historisches Museum widmet Ausstellung dem 150-Jahr-Jubiläum des Kantonsspitals Uri 2022 bezieht das Kantonsspital Uri nicht nur seinen Neubau, sondern feiert gleichzeitig auch sein 150-Jahr-Jubiläum. Deshalb haben die Verantwortlichen des Historischen Vereins Uri nun eine Sonderausstellung konzipiert. Elias Bricker 27.04.2022, 14.15 Uhr

Vor rund 150 Jahren, am 15. März 1872, eröffnete das Kantonsspital Uri in Altdorf seine Tore. Die neugegründete Institution nahm neben Durchreisenden vor allem mittellose Patienten aus den verschiedenen Urner Gemeinden auf. Wegen deren Gesundheitszustand hatte das Spital schnell den Ruf als Siechen- und Sterbehaus.

So präsentierte sich das Spital noch in den 1950er-Jahren: das ursprüngliche Gebäude mit dem später angebauten Operationstrakt. Bild: PD

Der Historische Verein Uri hat nun zum 150-Jahr-Jubiläum des Kantonsspitals Uri eine Sonderausstellung konzipiert und wagt einen Blick zurück in die Geschichte. Das Team um Ausstellungsmacher Walter Bär hat bei der Vorbereitung schnell gemerkt, dass sich die Ausstellung mit wenigen Exponaten begnügen muss. Das Spital hatte jeweils aus Platzmangel oder zu geringem Interesse das alte Mobiliar entsorgt. Nur wenige Stücke fanden den Weg ins Historische Museum. Neben diesen Exponaten weist die Ausstellung vor allem Fotos und Beschreibungen auf Ereignisse der 150-jährigen Geschichte auf. Daneben erwähnen Aussagen von führenden Mitarbeitenden auf Anekdoten und Begebenheiten. Die Sommerausstellung widmet sich zudem auch der Entwicklung des Rettungsdienstes und der Radiologie. Überdies zeigt sie die Veränderung bei den Geburten.

Soldaten und Spanische Grippe forderten den Betrieb

Bis in die 1910er-Jahre verlief der Spitalbetrieb unspektakulär, die medizinischen Dienste waren noch einfach. Die Belegschaft umfasste lediglich sechs bis sieben Ordensschwestern sowie ein bis zwei Kandidatinnen aus dem Kloster Ingenbohl. Sie wurden zudem von einem Krankenwärter und einem Knecht unterstützt. Mägde besorgten Küche, Wäsche und Reinigung. In der Regel genügte der Platz für die rund 30 bis 40 Patienten.

Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 begann aber eine turbulente Zeit für das Spital. So musste es fortan etliche kranke und verletzte Soldaten aufnehmen, die in Uri Aktivdienst leisten mussten. Im November 1914 war das kleine Kantonsspital genötigt, Wehrmänner auf Strohsäcken dem Dachboden unterzubringen. Im September 1916 nahm das Spital die ersten deutschen Kriegsgeschädigten mit versehrten Körpern und schweren Verwundungen auf, die in der Schweiz interniert waren.

Die Flotte des Rettungsdienstes im Jahr 1988. Die im Vergleich zu heute eher kleinen Fahrzeuge liessen eine Patientenbetreuung während der Fahrt nur bedingt zu. Bild: PD

Gegen Ende des Ersten Weltkriegs forderte die Spanische Grippe weltweit – je nach Schätzung – 25 bis 50 Millionen Menschenleben. In Uri starben an der «Influenza» 220 Personen. Die Grippepandemie wirkte sich auch auf den Spitalbetrieb aus. Hatte das Spital in den vorangegangenen zehn Jahren jährlich durchschnittlich 351 Patienten beherbergt, stieg die Patientenzahl 1918 auf 524. Die Spanische Grippe beanspruchte das Pflegepersonal bis zum Äussersten.

Nonnen prägten lange die Urner Krankenpflege

Während des 150-jährigen Bestehens des Spitals kümmerten sich unzählige Berufsleute für das Wohl der Patientinnen und Patienten. Ihnen gilt die Sommerausstellung als Dank für ihr unermüdliches Schaffen. Neben dem weltlichen Spitalpersonal sorgten bis 1990 Ingenbohler Klosterfrauen für die Heilung der Kranken. Angestellte Geistliche waren für deren seelisches Wohl besorgt. Immer wieder übernahmen Kapuziner Ablösungen in der Spitalseelsorge, bis sie sie gänzlich dafür zuständig waren.

1963 konnte das neue Spital (rechts) mit dem dazugehörigen Personalhaus bezogen werden. Nun sind die Gebäude am Ende ihrer Lebensdauer angelangt. Bild: PD

Die Vernissage ist am 3. Mai Das Historische Museum Uri in Altdorf ist vom 3. Mai bis am 26. Juni sowie vom 17. August bis am 16. Oktober offen. Dazwischen wird eine Sommerpause eingelegt. Die Vernissage der Sonderausstellung findet am Dienstag, 3. Mai, um 19 Uhr statt. Das Museum ist jeweils mittwochs, samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Die Ausstellung kann für Gruppen auch ausserhalb dieser Öffnungszeiten – mit oder ohne Führung oder gar mit Apéro – besucht werden. Auskunft erteilt das Abwartepaar Marlys und Kobi Arnold (Telefon 041 870 19 06). Mehr Informationen dazu gibt es online unter www.hvu.ch.

Schon in den 1940er-Jahren erkannte der Spitalrat, dass der neuzeitlichen Medizin und ihren Anforde­rungen ein Spitalausbau nicht mehr genügte. Das Planungsverfahren dauerte bis 1958, als das Urner Stimmvolk den Baukredit über 15 Millionen Franken für ein modernes Kantonsspital mit eigenem Personalhaus genehmigte. Der Bau des Spitals wurde 1959 schnell und zügig angegangen. Am 31. August 1963 wurde das neue Kantonsspital feierlich eingeweiht und am 12. September 1963 bezogen. Fast sechzig Jahre später steht das Kantonsspital nun wiederum vor dem Bezug eines Neubaus.