Roland Humair aus Altdorf schreibt 100-Zeichen-Geschichten

Altdorf Huzei-Geschichten: Diese Texte sind alle genau 100 Zeichen lang Roland Humair hat es in einem ersten Büchlein vorgemacht und nun dazu animiert, kurze Geschichten mit genau 100 Zeichen zu schreiben. Jetzt erscheint ein zweites Büchlein mit 100 Texten von 30 Autorinnen und Autoren. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der pensionierte Primarlehrer Roland Humair hat ein Büchlein geschrieben mit kurzen Texten, die alle genau 100 Zeichen lang sind. Diese Hundertzeichen-Geschichten oder kurz Huzei-Geschichten unterliegen exakten Vorgaben. Mitgerechnet werden alle Satzzeichen. Leerzeichen hingegen werden nicht gezählt. Die kurzen Texte erzählen von kleinen, manchmal alltäglichen, manchmal ungewöhnlichen Begebenheiten, witzigen, aber auch ernsten oder sogar tragischen Vorkommnissen. Die kurzen Texte dürfen witzig, manchmal auch nachdenklich sein. «Wichtig ist mir, dass die kurzen Geschichten einen Sinn ergeben und reizen, weiter darüber nachzudenken.»

Roland Humair aus Altdorf hat Huzei-Geschichten geschrieben. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 23. August 2022)

Er lese und schreibe gerne, sagt Roland Humair. Zudem gestalte er gerne. «Irgendwann habe ich mir beim Geschichten schreiben die Einschränkung gemacht, dass diese aus exakt 100 Zeichen bestehen müssen.» Manchmal sind es Wortspiele, die Roland Humair einfallen.

«Ideen kommen mir vor allem auch beim Bahnfahren.»

Er sehe oder lese etwas, was ihn inspiriere. Das schreibe er auf und setze sich zu Hause an den Computer. Dann bastle er am Text herum, bis er bei exakt 100 Zeichen sei. Über 800 solche Huzei-Geschichten hat er inzwischen geschrieben.

Er gestaltet Bücher, die er selber geschrieben hat

Roland Humair hat den Beruf des Schriftsetzers erlernt, ehe er Primarlehrer wurde. «Wenn ich nicht als Lehrer, im schönsten Beruf, den es gibt, tätig gewesen wäre, dann hätte ich den zweitschönsten gewählt und in einem Verlag Bücher gestaltet», blickt er zurück.

«Nach der Pension habe ich mir den Luxus erlaubt, eigene Bücher zu kreieren. Deren Inhalt habe ich zuvor aber auch selber geschrieben.»

Eine Geschichte zu kürzen, umzustellen, ähnliche Wörter zu suchen, das sei die Herausforderung beim Schreiben von Huzei-Geschichten. Da geht es um jeden Buchstaben. Statt «oft» heisst es «oftmals» oder «er» wird zu «sie». Roland Humair nimmt das Synonymwörterbuch von Duden häufig hervor und schaut darin nach. «Es ist schon fast eine sportliche Herausforderung, das Ziel von 100 Zeichen für eine Geschichte auch zu erreichen.» Aber er sagt auch: «Es gibt Geschichten, die kann ich nie auf 100 Zeichen kürzen.»

Ein Roman ohne ein einziges E

Ein Vorbild ist für Roland Humair die Autorengruppe Oulipo aus Frankreich. «Sie geben sich beim Schreiben feste Regeln», erklärt Roland Humair. «Da geht es etwa darum, den kürzesten sinnvollen Satz zu finden, in dem alle Buchstaben des Alphabets vorkommen.» Oder da ist der Autor Georges Perec, der einen Roman geschrieben hat, ohne ein einziges Mal den Buchstaben E zu verwenden. «Durch diese unübliche Vorgabe entsteht etwas, was es sonst nie geben würde», so Roland Humair.

Der pensionierte Primarlehrer würde es lustig finden, wenn eine eigentliche «Huzei-Community» entstehen würde. So hat er die Leserinnen und Leser des ersten Huzei-Büchleins aufgefordert, ihm 100-Zeichen-Geschichten zukommen zu lassen. Zahlreiche Menschen aus dem Bekanntenkreis hat er direkt angeschrieben, ob sie Interesse hätten mitzumachen.

«Ich will nicht die Welt verändern, aber es macht Spass, kleine Projekte in Angriff zu nehmen», sagt Roland Humair. Wenn er zurückdenke, habe er immer wieder Sachen gemacht, bei denen der Pädagoge durchschimmerte.

«Ich animiere die Leute, etwas zu machen. Es freut mich, wenn die Leute Spass haben.»

Die Aufrufe blieben nicht ungehört. 270 solch kurzer Geschichten sind eingegangen. Die einen haben 20 und mehr Geschichten geschrieben, von anderen ist nur eine dabei.

Beispiele von Huzei-Geschichten Sie liess sich von ihm belehren und realisierte dabei nicht, dass er bestimmt noch viel weniger davon verstand als sie.

Regula Sicher



Die Blume am Rand des Schützengrabens war einfach da – ein Zeichen des Lebens. Er fragte sich, ob er sie überleben werde.

Peter Hirzel



Im Sommer sass die Familie immer mit Kappe und Handschuhen draussen, in der Ahnung: Der nächste Winter kommt bestimmt!

Fredy Heller



Was hatte dieser Maikäfer bereits im April auf unserem Balkon zu suchen? Sich zu irren ist eigentlich eher menschlich.

Monika Muheim



Sie realisierten alle nicht, was passiert war. Nur Amadeo schaute mit einem schlechten Gewissen den Abhang hinunter.

Matteo Wipfli

Huzei-Geschichten geschrieben haben vor allem Leute aus dem Kanton Uri. Kurztexte kamen aber auch aus anderen Gegenden der Schweiz. Exil-Urner haben sich gemeldet, die irgendwie zu einem Huzei-Büchlein gekommen sind. Roland Humair beauftragte eine fünfköpfige Jury, die Geschichten zu bewerten. Alles lief anonym ab, die Autorinnen und Autoren der Texte waren nicht bekannt. Die Jury bewertete die Texte und Roland Humair traf eine Auswahl. 100 Geschichten von 30 Autorinnen und Autoren sind in einem zweiten Band zu finden, der nun in der Kantonsbibliothek Uri vorgestellt wird.

Hinweis: Die Vernissage des neuen Huzei-Büchleins findet am Freitag, 9. September, um 19 Uhr in der Kantonsbibliothek Uri statt. Der Anlass ist öffentlich. Der Eintritt ist frei. Die Büchlein sind im Eigenverlag RoRo Hand & Kopfwerkstatt erschienen und sind im Buchhandel erhältlich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen