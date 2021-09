Neues Tattoo-Studie auf dem Altdorfer Lehnplatz eröffnet

Altdorf Ihre Bilder gehen unter die Haut: Neues Tattoo-Studio auf dem Lehnplatz eröffnet Die Idee hatte er schon länger. Nun setzt er sie um. Der Altdorfer Slavko Marosevic ist neu Geschäftsführer eines Tattoo-Studios. Sein Konzept sieht vor, dass Kunden aus mehreren Künstlern auswählen können. Anian Heierli Jetzt kommentieren 17.09.2021, 05.00 Uhr

Wegen der Pandemie ist ihm der Schritt in die Selbstständigkeit nicht leichtgefallen. Lange hat er überlegt, ob es Sinn macht. Doch Slavko Marosevic glaubt an seine Idee. Mitten in Altdorf auf dem Lehnplatz 17 hat er nun ein neues Tattoo-Studio eröffnet. Der 41-Jährige ist im Kanton Uri aufgewachsen und möchte nirgends sonst arbeiten. «Seit meiner Kindheit haben viele Geschäfte zugemacht», sagt er. «Das ist schade und muss nicht sein.» Er ist sich sicher: «Hier hat es Platz für unser Studio.»

In Altdorf hat der Barbarossa Tattoo Shop eröffnet: Geschäftsführer Slavko Marosevic (l.) und Tätowierer Adam Gugic freuen sich. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 16. September 2021)

Sein neues Geschäft Barbarossa Tattoo Shop hat zudem gleich von Beginn an eine Monopolstellung im Kanton. Denn zurzeit gibt es kein zweites Studio in Uri. Marosevic sticht selbst aber keine Kunden. Sein Konzept sieht vor, auf verschiedene Tätowierer zurückzugreifen, die dann für eine gewisse Zeit im Laden arbeiten. Drei gehören bereits fix zum Team. Doch sollen auch Gast-Tätowierer eingeladen werden, die für eine bestimmte Zeit bleiben.

erklärt der neue Geschäftsführer. So könne man Kundenwünsche möglichst gut erfüllen. Immer wenn ein spezieller Künstler in Altdorf ist, will er dies künftig online auf dem Instagram-Account des Ladens mit entsprechenden Motiven bewerben.

Marosevic hat gute Kontakte zur global vernetzten Tattoo-Szene, weil er mit einem zweiten, etablierten Studio zusammenarbeitet. Dieses befindet sich in der Stadt Rijeka in Kroatien. Der dortige Besitzer und Tätowierer Adam Gugic (36) ist zurzeit in Altdorf und hat hier in den letzten Tagen auch schon erste Motive gestochen. Seine Spezialität ist der Realismus. Dieser Stil versucht, einem realen Bild möglichst nahezukommen. Unbescheiden erklärt Gugic, «dass er aber fast alles stechen könne». Mit dem Tätowieren habe er vor 13 Jahren angefangen. Aktuell bereitet er zwei Skizzen von japanischen Koi-Karpfen für einen Kunden vor.

Tätowierer Adam Gugic arbeitet an einer Skizze mit japanischen Koi-Karpfen. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 16. September 2021)

Ein Album mit Motiven hat Künstler Gugic nicht dabei. Das gäbe es heute kaum noch in Tattoo-Studios, so Geschäftsführer Marosevic. Viele Kunden würden Motive selbst zeichnen oder online suchen und mitbringen. «Im Gespräch prüfen wir dann die Machbarkeit», sagt er. Man tätowiere aber nicht alles. Von Sachen, die kaum realisierbar sind, lassen Marosevic und sein Team die Finger. Als Beispiel nennt er komplizierte «Cover-ups». Damit sind Motive gemeint, die ein altes Tattoo überdecken, das dem Besitzer nicht mehr gefällt.

Dass jemandem ein Tattoo verleidet oder nicht mehr gefällt, kommt immer wieder vor. Deshalb rät Marosevic, sich eine neue Tätowierung gut zu überlegen. «Ich würde mir nichts aus einer Phase oder Laune herausstechen lassen», sagt er. «Am besten ist, wenn die Bilder eine persönliche Geschichte erzählen. Dann ist die Chance, dass sie einem langweilig werden, viel kleiner.» Wenn er das Gefühl habe, jemand sei sich unsicher, mache er einen neuen Termin ab.

Sortiert und für den Einsatz bereitgelegt, die Instrumente der Tätowierer. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 16. September 2021)

Künftig hofft er auf zwei Kunden am Tag. So viel braucht es, damit das Geschäft gut läuft. Wie teuer ein Tattoo ist, kann er nicht pauschal sagen. «Das hängt vom Motiv ab», sagt er. «Je nachdem, wie gross ein Bild ist und wie viele Details es hat.» Ein spezielles Kundensegment hat er nicht ins Auge gefasst. Im Barbarossa Tattoo Shop sei jeder willkommen.

Stolz zeigt er den Laden. Von innen wirkt dieser wie neu. Böden, Wände, Treppe und sogar die Wasserleitungen sind saniert. «Zusammen mit Freunden waren wir rund zwei Monate am Umbauen», so Marosevic. Ihm sei wichtig, dass sein Geschäft einladend und sauber ist.