Ausstellung im Haus für Kunst Uri zum Thema Familie

Altdorf Im Haus für Kunst dreht sich alles um die Familie Vier Künstlerinnen und zwei Künstler gehen im Haus für Kunst Uri spielerisch den vielen, ganz unterschiedlichen Fragen und Erfahrungen rund um das konfliktreiche Thema Familie auf den Grund. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 09.09.2022, 16.32 Uhr

Kuratorin Barbara Zürcher (vorne) führte in die Ausstellung Familienbande ein, hinten die Fotografin Caroline Minjolle. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 8. September 2022)

Mit Malerei, Zeichnungen, Fotografie, Film, Objekten und Literatur widmen sich die 6 Künstlerinnen und Künstler im Haus für Kunst Uri dem Thema Familienbande. «Das Thema betrifft jederfrau und jedermann», sagte Kuratorin Barbara Zürcher beim Presserundgang. «Es gibt enge, zarte Bande, fürchterlich enge Bande und grauenhafte Dramen rund um Familien.»

Eindrücklich ist das Triptychon, also ein dreigeteiltes Gemälde, das Karoline Schreiber von ihren drei Kindern als Säuglinge ungeschönt und noch gezeichnet von den Spuren der Geburt festgehalten hat. In einer neuen Werkgruppe porträtiert sie ihre drei Kinder erneut. Mit grosser Sorgfalt hat sie auch hier alle Details wie Augenringe oder Hautunreinheiten auf die Leinwand gebracht. Auf zwei anderen Malereien sieht man die Kinder sichtbar mitgenommen von Kinderkrankheiten. In einem Langzeitprojekt hat sie ihre erweiterte Familie in Porträts akribisch auf einem grossen Bild aufgezeichnet.

Kuratorin Barbara Zürcher vor einem Triptychon von Karoline Schreiber, das Bilder ihrer Kinder ungeschönt als Säuglinge zeigt. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 8. September 2022)

Caroline Minjolle hat mit ihrer Hasselblad-Kamera auf Schwarz-Weiss-Fotografien in ihrem Langzeitprojekt «Rendez-Vous» ihre beiden Söhne immer wieder neu in Szene gesetzt. Die vergrösserten Aufnahmen wurden im Danioth Pavillon auf Fototapete direkt an die Wand montiert. «Beginnend mit der Schwangerschaft haben wir immer einmal pro Monat fotografiert», blickte Caroline Minjolle zurück. Das dauerte, bis die beiden Söhne 18 Jahre alt waren. Längst sind sie erwachsen, aber auch heute noch treffen sich sie sich noch ab und zu zum fotografischen «Rendez-Vous».

Im Danioth Vorraum gibt Caroline Minjolle Einblicke in ihr Leben als Zwilling. Sophie Minjolle, ihre Zwillingsschwester, war ebenfalls anwesend. Auf Bildern mit unterschiedlichen Rahmungen erleben die Betrachtenden Kindheit, Jugend und Erwachsenendasein der beiden Zwillingsschwestern, welche in Hunderten von Kilometern Distanz leben.

Das Haus für Kunst Uri wird zum Kino

Nebenan gibt es einen verdunkelten Kinosaal mit Sofa und bequem gepolsterten Sesseln. Wer sich dort hinsetzt, kann 18 Minuten lang ein von Carlos Lügstenmann geschaffenes Patchwork aus Trailern von 84 Filmen zum Thema Familie betrachten. Manchmal mit nur einem einzigen Bild, dann wieder mit mehreren Sequenzen aus demselben Film hat er sich treiben lassen von unzähligen Familien und ihren Geschichten, die in den Trailern oftmals nur angedeutet auftauchen.

Für die Ausstellung Familienbande ist ein Raum des Hauses für Kunst in ein Kino umfunktioniert worden. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 8. September 2022)

Susanne Dubs hat im ersten Stock tapetenartig an den Wänden ein 49 Quadratmeter grosses Fries geschaffen. Zu sehen sind darauf sowohl private Familienbilder als auch frei zugängliche Fotos aus diversen historischen Archiven. Entstanden ist für die Ausstellung ein begehbares Familienalbum.

Ein gemeinsamer Raumanzug für die Eltern

Futuristisch und ab ins Weltall geht es bei Max Grüter. Beim Objekt «Suit» stecken die Eltern in einem gemeinsamen Raumanzug. Sie sind durch den Anzug wie auch als Familie miteinander verbunden. Auf dem Bild an der Wand ist das Kind bereits etwas älter. Max Grüter spielt mit dem Klischee der heilen Familie. Der Mann als Beschützer der Familie befindet sich beim Ausflug hinter der Frau, welche das Kind hält. Ein Meteorit zum Bewundern und zum Streicheln wie im Zoo. «Der Raumanzug ist für mich zentral. Meinen Körper verstehe ich auch als Raumanzug meiner Seele», so Max Grüter. «Das habe ich weiter gedreht und auf den Beziehungsstatus der Familie gebracht.»

Objekte aus dem 3D-Drucker: Bei Max Grüter tragen die Eltern einen gemeinsamen Raumanzug. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 8. September 2022)

Rebecca Gislers Débutroman «Vom Onkel», den sie auf Französisch und auf Deutsch verfasst hat, erschien 2021 in Frankreich und wurde für mehrere Literaturpreise nominiert. 2022 wurde die deutsche Version mit einem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet. In Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus Zentralschweiz ist für den Dachstock eine Hörinstallation entstanden. In Wohnzimmeratmosphäre kann man vor einem Danioth-Bild der Autorin lauschen, wie sie 15 Minuten lang aus ihrem Buch liest – skurril und ab und zu bitterbös sind die Beschreibungen.

Hinweis: Die neue Ausstellung im Haus für Kunst Uri wird am Samstag, 10. September, um 17 Uhr eröffnet. Sie dauert bis zum 20. November.

