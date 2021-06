Altdorf In Uri gibt es diesen Sommer kein Open-Air-Kino – der Grund ist für einmal nicht Corona Eine Terminkollision des Kinos Buochs macht dem Filmspass unter freiem Himmel in Altdorf einen Strich durch die Rechnung. Die mobile Projektionsanlage und die aufblasbare Leinwand sind an einem anderen Ort im Einsatz. Markus Zwyssig 16.06.2021, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im vergangenen Jahr ging das Open-Air-Kino Altdorf mit dem Film «Bohemian Rhapsody» über die Rockband Queen zu Ende. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 25. Juli 2020)

Im vergangenen Jahr konnten auf dem Lehnplatz trotz Corona vier Kinofilme im Freien genossen werden. Auch am Open-Air-Kino in Altdorf entpuppte sich der Erfolgsfilm «Bohemian Rhapsody» als Renner. Mit fast 300 Besuchern war die Vorstellung von «Bohemian Rhapsody» ausverkauft. Aber auch die anderen Filme, die an den drei Abenden zuvor liefen, waren gut besucht. Dieses Jahr wird aber nichts mit dem Urner Kinoerlebnis im Freien.

Eigentlich war man mit Planen schon ziemlich weit fortgeschritten. «Die Coronaschutzmassnahmen hätten wir umgesetzt», sagt Patrick Dal Farra, OK-Präsident Freiluft Film Altdorf. Selbst wenn man hätte testen müssen. Einen Strich durch die Rechnung macht nun aber eine Terminkollision des Kinos Buochs, obwohl bereits alles gebucht war. Die mobile Projektionsanlage und die aufblasbare Leinwand des Kinos Buochs sind am geplanten Urner Open-Air-Wochenende im August an einem anderen Ort im Einsatz. «Wir bedauern das sehr», sagt Patrick Dal Farra.

Im vergangenen Jahr war das Kinoerlebnis im Freien noch möglich. Hier beim Film «Bohemian Rhapsody» über die Rockband Queen. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 25. Juli 2020)

Um den Kinofans an den vier geplanten Abenden ein gutes Kinoerlebnis zu ermöglichen, braucht es eine 120 Quadratmeter grosse Leinwand. «Eine andere mobile Projektionsanlage und eine ebenso grosse Leinwand zu finden, das ist aber fast unmöglich», erklärt Patrick Dal Farra. All das müsste man zu einem bezahlbaren Preis mieten können. Denn auf Rosen gebettet ist das Open-Air-Kino nicht. Durchgeführt werden kann es nur dank Sponsoren und weiterer Gönner und treuer Unterstützer. Auch Patrick Dal Farra und sein Team machen jeweils mit viel Herzblut das Open-Air-Erlebnis für Kinofans auf dem Lehn möglich.

Im Cinema Leuzinger werden inzwischen wieder fast jeden Abend Filme gezeigt. Mit dem aktuellen Schutzkonzept sind 100 Besucher erlaubt. Diese müssen Schutzmasken tragen. Ob es nun als kleinen Trost im August im Cinema Leuzinger an drei oder vier Abenden spezielle Filme zu sehen gibt, kann Patrick Dal Farra noch nicht sagen. «Das Open-Air-Feeling kann dadurch aber so oder so nicht ersetzt werden», gibt er sich überzeugt.

Patrick Dal Farra bedankt sich bei den Sponsoren und Gönnern, die ihm jeweils zur Seite stehen. Er hofft, dass sie dem Open-Air-Kino auch im kommenden Jahr die Treue halten. Denn dann soll der Kinospass im Freien wieder möglich sein.