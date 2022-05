In Uri eröffnet das Logistikum den Innovation Space

Altdorf Innovation Space öffnet seine Türen In der einstigen Redaktion der «Urner Zeitung» hat das Logistikum Schweiz einen Forschungsort eingerichtet. Ab 2023 sollen hier auch Master-Studierende mit Prototypen Versuche durchführen. Florian Arnold Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kanton Uri ist um eine zukunftsweisende Institution reicher. An der Höfligasse 3 in Altdorf wurde am Donnerstagnachmittag der Spatenstich für den Innovation Space vollzogen. In der einstigen Redaktion der «Urner Zeitung» dreht sich alles um Logistik respektive das «Supply Chain Management», also die Steuerung von Wertschöpfungsketten.

Bald kommen Master-Studierende

Symbolträchtig setzte Leiter Herbert Ruile einen Lorbeerstrauch in einen Topf. Dieser stehe für das Wachstum des Innovation Space, vor allem aber könne man daraus auch Lorbeer-Kränze bilden für erfolgreiche Projekte und Studienabschlüsse, erklärte Leiter Herbert Ruile. Denn ab 2023 bietet die Hochschule Luzern in Zusammenarbeit mit dem Logistikum einen Master-Studiengang in Logistik und Supply-Chain-Management an. Ein wichtiger Punkt für das Gelingen. Ruile erklärte, wieso: «Für angewandte Forschung braucht es einen Masterstudiengang. Und ohne diese gibt es keine Innovationen in der Logistik und im Supply-Chain-Management.»

Spatenstich für den Innovation Space in Altdorf. Leiter Herbert Ruile pflanzt symbolträchtig einen Lorbeerstrauch. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 12. Mai 2022)

Als Studienleiter wurde Ilja Bäumler aus Bremen engagiert. Als aktuelle Megatrends nannte er die Ökologie, Individualisierung, Konnektivität, Wissenskultur und die «silver society». «Mit dem Studiengang können in diesen Themen Schwerpunkte gesetzt werden», so Bäumler. Die Studierenden werden im Innovation Space Lösungen entwickeln, mit Modellen und Prototypen arbeiten. Wertschöpfungsketten sollen simuliert werden, auch mit dem Einsatz von Robotern.

Im Grund richte sich der Studiengang «an alle», wie Bäumler sagte. Angesprochen werden aber vor allem BWL-Absolventen mit einem logistischen Grundgerüst, vorausgesetzt werden auch Englisch-Sprachkenntnisse, weil international gearbeitet werde. Mit 25 Studierenden wird vorderhand gerechnet. Eine stark ausbaubare Grösse, meint Bäumler.

Studienleiter Ilja Bäumler. Bild: Florian Arnold

Neue Ansätze für Probleme

Im Innovation Space werden die Studierenden je eine Forschungswoche pro Semester verbringen. Daneben steht der Ort für Firmen offen. Diese können beispielsweise unter Anleitung nach Lösungen für ein logistisches Problem suchen. Das Stichwort dabei laute «Re-Think», also «neu denken». Das soll auch auf spielerische Weise geschehen.

Offenbar haben bereits einige grosse Unternehmen in der Schweiz Interesse. An der Vorstellungsrunde der rund 30 Gäste wurden Schlagwörter wie Prozessoptimierung, Innovation, künstliche Intelligenz, Machine Learning oder Big Data genannt. Genau in diesen Gebieten wird im Innovation Space geforscht. Profitieren sollen auch KMU. Aus der Diskussion zwischen den Anwesenden wurde deutlich, dass das Supply-Chain-Management und die Logistik noch mehr Popularität verdient hätten. Denn hier könne jedes Unternehmen noch Optimierungen herausholen. Zumindest ist nun der Grundstein dafür gelegt, dass Uri künftig dabei eine wichtige Rolle spielen kann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen