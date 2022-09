«Innovationspark Gotthard» soll Uri vorwärts bringen

Altdorf Innovationspark Gotthard soll Uri wirtschaftlich vorwärtsbringen In der Werkmatt in Altdorf soll ein «Cluster für Alpintechnik» entstehen. Die Initianten sehen darin viel Potenzial für den Kanton Uri. Florian Arnold Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Projektträger des Innovationsparks Gotthard (von links): Thomas Weingartner, Martino Epp, Philipp Eigenmann, Ady Bissig und Claudio Deplazes. Bild: PD

Basel ist es für die Pharmaindustrie. Zürich für den Bankensektor. Und Uri könnte bald der Hotspot für die Alpintechnik werden. Dieses Ziel verfolgen fünf Kreativköpfe, die gemeinsam den Innovationspark Gotthard in der Werkmatt in Altdorf planen. In dem Gebäudekomplex sollen sich Firmen ansiedeln, welche sich um Themen wie Seilbahnen oder Pistenbearbeitung kümmern. In genau diesem Bereich sehen die Initianten des Projekts grosses Potenzial für Uri.

«Der Kanton Uri ist in vielen Belangen besser, als er manchmal wahrgenommen wird.»

Das sagt Claudio Deplazes, der vor vier Jahren nach Altdorf gezogen ist. Der Wahlurner mit Bündner Wurzeln hat die Projektleitung, Koordination und Kommunikation übernommen. Martino Epp und Philipp Eigenmann sind die Architekten im Team, die auch mit Investoren in Kontakt stehen. Ady Bissig ist Immobilienentwickler und hält nach geeigneten Mietern Ausschau. Und zum Team gehört auch Thomas Weingartner. Der Marketingexperte hat sich wegen des Segelns in den Kanton Uri verliebt.

Outdoorparadies als Trumpf

«Am Morgen auf den Uri-Rotstock, am Nachmittag zum Surfen auf den Urnersee und am Abend mit dem Bike aufs Haldi. Wo hat man das schon?», fragt Ady Bissig rhetorisch. «Uri ist für Outdoorsportler ein Paradies.» Gerade für die Generationen X und Y werde die Work-Life-Balance immer zentraler.

«In Uri wechselt man innerhalb von zehn Minuten von der Arbeits- in die Freizeitwelt.»

Ady Bissig, Immobilienmakler. Bild: Florian Arnold

Und auch das passe wiederum ins Puzzle: Bei Alpintechnik-Unternehmen arbeiten oft Menschen, die sich von Outdoorsportarten angezogen fühlen. Wohl nicht der letzte Grund, weshalb sich Firmen wie Sisag, Technoalpin oder Kässbohrer bereits in Uri angesiedelt haben.

Hier knüpfen die vier Initianten an. «Wir wollen keine Konkurrenz schaffen für bereits bestehende Firmen», betont Ady Bissig. So habe man etwa mit einigen Firmen intensive Gespräche geführt. Diese würden hinter dem Projekt stehen.

Im Innovationspark wolle man denn auch kleinere Firmen ansiedeln, die so von der Umgebung profitieren könnten. Die Initianten denken etwa an Unternehmen, die sich um Elektroantriebe, Rettungssysteme, die Wartung von Anlagen oder das Ingenieurwesen kümmern. «Der Markt ist genug gross», ist Claudio Deplazes überzeugt.

Energiegewinnung als weiteres Standbein

Claudio Deplazes, Projektleiter für den Innovationspark Gotthard. Bild: Florian Arnold

«Die Bewältigung von Naturkatastrophen und der Umgang mit einer schwierigen Umgebung haben in Uri Geschichte», sagt Deplazes. «Es ist enorm viel Wissen vorhanden für das Sicherstellen von Verkehrswegen oder rund um den Hochwasserschutz.» Dies sowohl bei privaten als auch staatlichen Unternehmen.

Weiteres Potenzial für einen sogenannten Cluster sieht Deplazes auch in der Energiegewinnung, für die bei den Urner Energieunternehmen viel Know-how vorhanden sei. Auch dies könne miteinbezogen werden.

Angedacht ist als Gebäude ein lichtdurchfluteter Glaskomplex. «Das Thema Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. Der Bau muss Massstäbe setzen», sagt Deplazes. Neben der Arbeit soll darin auch Ausbildung stattfinden. So könnten etwa gewisse Lehrgänge von Hochschulen in Altdorf untergebracht werden. Dazu sind im Erdgeschoss auch Labore geplant. In den Obergeschossen wird es hauptsächlich Büros geben.

«Im Innovationspark steht sicher die ‹Brainwork› im Vordergrund», erklärt der Projektleiter. Um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, müsse die Bauweise eine hohe Flexibilität zulassen. Dies könnte gerade auch für Start-ups interessant werden, welche sich erfahrungsgemäss nicht für etliche Jahre an einem Standort aufhalten, sofern sie wachsen.

Eine Visualisierung des lichtdurchfluteten Baus. Visualisierung: PD

«Geld ist vorhanden»

Grosse Unterstützung gibt es für das Projekt auch von der Volkswirtschaftsdirektion, wie die Initianten zufrieden feststellen konnten. Ein weiterer Vorteil Uris: Der Kontakt zu den Entscheidungsträgern sei immer sehr rasch hergestellt. Das benötigte Land in der Werkmatt ist für das Projekt bereits reserviert. Weiter ist man daran, Investoren und Mieter zu überzeugen, um schliesslich das konkrete Bauprojekt zu entwerfen.

Deplazes ist der der festen Überzeugung:

«Für gute Projekte ist Geld vorhanden.»

Die interessierten Investoren hätten alle einen konkreten Bezug zu Uri. Die Initianten rechnen etwa mit Kosten von 15 bis 20 Millionen Franken. Konkreter dürften die Pläne erst etwa in einem Jahr werden, und in drei bis vier Jahren könnte der Innovationspark Realität sein. Dann werden – so hoffen es die fünf Kreativköpfe – Arbeitsplätze geschaffen und Mitarbeitende neu in den Kanton Uri ziehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen