Altdorf Jedes Instrument wird genau unter die Lupe genommen: Urner Orgeln werden inventarisiert Unter Federführung der Hochschule Luzern wird bis 2024 ein Inventar der Orgeln in Uri erarbeitet. Der Kick-off zu diesem Projekt verzögerte sich um mehrere Monate. Urs Hanhart 21.12.2021, 14.28 Uhr

Lea Ziegler Tschalèr spielte auf einer 1769 erbauten Toggenburger Hausorgel. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 20. Dezember 2021)

Organistin Lea Ziegler Tschalèr spielte am Montag im Historischen Museum in Altdorf auf einem ganz speziellen, weil uraltem Instrument. Es handelte sich um eine 1769 in Schwanden (GL) erbaute und vor geraumer Zeit aufwendig restaurierte Toggenburger Hausorgel. Die Musikerin intonierte in ziemlich ungemütlicher und anstrengender Haltung, nämlich stehend mit einem Fuss auf einem Pedal, zunächst eine Toggenburger Polka und später dann noch zwei weitere Stücke. Die Zuhörerschaft zeigte sich von diesen musikalischen Einlagen begeistert und bekundete dies mit grossem Applaus.

Thomas Brunner, Leiter Denkmalpflege, bei der Kick-off-Veranstaltung Orgelinventar in Uri. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 20. Dezember 2021)

Ziegler lancierte mit ihrem Auftritt eine eigentlich schon für Anfang 2021 geplante Kick-off-Veranstaltung, die jedoch aufgrund der Coronapandemie um fast ein Jahr verschoben werden musste. Vorgestellt wurde bei diesem Event das Projekt «Orgelinventar des Kantons Uri», bei dem das Orgeldokumentationszentrum der Hochschule Luzern und die kantonale Denkmalpflege, unter der Leitung von Thomas Brunner, eng zusammenarbeiten.

Kulturgut und faszinierende Forschungsobjekte

«Orgeln sind ein wichtiges Kulturgut. Zudem ist Orgelmusik seit Jahrhunderten ein wesentliches kulturelles Gut mit historischer Bedeutung, gerade in unserem ländlichen Raum», betonte Justizdirektor Daniel Furrer.

«Und nicht zuletzt sind Orgeln faszinierende Forschungsobjekte.»

Regierungsrat Daniel Furrer. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 20. Dezember 2021)

Deshalb habe der Regierungsrat beschlossen, das Inventarisierungsprojekt mit einem Beitrag aus dem Lotteriefonds finanziell zu unterstützen. Brunner wies darauf hin, dass die Denkmalpflege bei Orgeln an ihre Grenzen stosse. Es brauche Forschung einerseits in den Archiven und andererseits müsse man jedes Instrument genau unter die Lupe nehmen. Im Kanton Uri sind es etwa 40 Orgeln, die inventarisiert werden sollen.

Der Präsident des Kirchenmusikverbandes Uri, Armin Wyrsch, zeigte sich sehr erfreut, dass dieses Projekt einen Anstoss beziehungsweise einen Wiederanstoss erfahre. Er erinnerte daran, dass der damalige Präsident des Urnerischen Cäcilienvereins, Kurt Gisler, der 2011 verstarb, vor 33 Jahren ein Buch zum 75-jährigen Bestehen des Verbandes herausgab. Darin sei eine Auflistung aller Orgeln im Kanton Uri inklusive Dispositionen integriert. Diese Bestandesaufnahme sei jedoch in die Jahre gekommen und nicht mehr aktuell. Dank der Mitarbeit der Hochschule Luzern habe man nun die Gewähr, dass bis zur nächsten Aktualisierung nicht mehr derart viel Zeit verstreiche.

Marco Brandazza von der Hochschule Luzern. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 20. Dezember 2021)

Marco Brandazza von der Hochschule Luzern unterstrich: «Oberstes Ziel des Projekts ist die Erarbeitung einer wissenschaftlichen Dokumentation der Orgeln im Kanton Uri. Dafür werden ihre Geschichte, die Erbauer, Gestaltung und die Dispositionen erforscht.» Die an den Instrumenten selbst, in den Archiven und aus der Sekundärliteratur gewonnenen Informationen würden in der Orgeldatenbank des Orgeldokumentationszentrums der Hochschule Luzern erfasst. Dies erlaube es, innerhalb, aber auch ausserhalb des Kantons zerstreut aufgefundene Notizen, Akten und Bilder in einem modernen, elektronisch gesteuerten Rezipienten zu be- und verarbeiten.

Auf Unterstützung angewiesen

«Wie es bereits in den Kantonen Luzern, Schwyz und Zug der Fall war, wird die systematische Untersuchung der Archive eine Vielzahl von Informationen und Querbezügen hervorbringen, was für die Orgelbaugeschichte im Kanton Uri und darüber hinaus in der Zentralschweiz von grosser Bedeutung ist», ist Brandazza überzeugt. Allerdings könne ein solches Forschungsprojekt nicht ohne Unterstützung der vor Ort wirkenden Organisten und Kirchenmusiker sowie der Kirchgemeinden zu einem vollumfänglichen Erfolg geführt werden.

Das bereits vor dem Kick-off angelaufene Projekt soll 2024 abgeschlossen werden. Finanziert wird es durch die Hochschule Luzern, den Kanton Uri (via Lotteriefonds) und durch Drittmittel von Stiftungen. Denkmalpfleger Thomas Brunner sagte zum Schluss:

«Es ist ein grosser Gewinn für den Kanton Uri, dass ein solches Projekt realisiert werden kann, insbesondere in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern.»