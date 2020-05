Altdorfer Kultbar findet in alter Autogarage Unterschlupf Die Urner Gastroszene bereitet sich auf die Wiedereröffnung vor – und greift dabei auch zu unkonventionellen Mitteln. Christian Tschümperlin 08.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Melanie Schillig bereitet ihr Lokal auf die Eröffnung vor. Bild: Urs Hanhart / Urner Zeitung

«Die Wiedereröffnung stand auf der Kippe», sagt Melanie Schillig. Ihr Schmuckstück, das Kaffee Krà im Herzen Altdorfs, ist längst Kult. Um dort aber die Zwei-Meter-Abstandsregeln einzuhalten, hätte die Barbetreiberin maximal 12 Personen bewirten können – im Gegensatz zu den üblichen 50. Auch muss sie nach wie vor die volle Miete bezahlen. «So wäre mein Betrieb schnell defizitär geworden.»

Die Rettung liess aber nicht lange auf sich warten: Der ehemalige Altdorfer Garagist Christoph Theiler hatte von der prekären Lage des Lokals gehört: «Vor rund einer Woche kam er auf mich zu und offerierte, uns seinen einstigen Chevrolet-Showroom gratis zur Verfügung zu stellen.» Tags darauf besichtigte die Barbetreiberin die grosszügigen Räumlichkeiten an der Seedorferstrasse in Altdorf, die sich über zwei Stöcke und 200 Quadratmeter erstrecken. «Uns wurde klar, dass wir hier unter Einhaltung der Abstandsregeln bis zu 60 Personen aufnehmen können.» Zwar befindet sich das Exil ausserhalb des Dorfkerns, sei aber innert fünf Minuten vom Bahnhof oder mit dem Velo auch vom Zentrum her gut zu erreichen. Zudem gebe es auch genügend Parkplätze.

«Die haben sich ein Bein für uns ausgerissen»

Die Übergangs-Bar erstreckt sich über zwei Stockwerke. Bild: Urs Hanhart

Von da an ging alles schnell: Schillig beantragte eine Betriebsbewilligung beim Kanton und der Gemeinde und machte sich ans Werk: Am Samstag räumte man die Räumlichkeiten frei und schon am Dienstag bekam sie die mündliche Zusage der Behörden. «Die haben sich ein Bein für uns ausgerissen. Normalerweise dauert die Bewilligung eines Gesuches zwei Monate», lobt sie.

Etwas weniger Begeisterung löste bei Schillig das Studium des siebenseitigen Schutzkonzeptes für die Gastrobranche aus. Am Dienstagabend fuhr es ihr kalt über den Rücken ab: «Hätte ich die zahlreichen Regeln und Bestimmungen früher gekannt, hätten wir nicht wieder aufgemacht», gibt sie zu. Jeder Gast muss seinen Namen, Telefonnummer und Verweildauer angeben. «Ich brauche jemanden, der den ganzen Abend nur protokolliert.» Mit grosser Ernüchterung stellte Schillig weiter fest, dass der Musiker Daens am Eröffnungsabend nicht auftreten darf. «Unterhaltung ist strikte untersagt.» Welche Gefahr von einem Ein-Mann-Musiker ausgeht, sofern die Gäste auf Tänze verzichten, kann sie sich nicht erklären. Hingegen mache die Zwei-Meter-Regel genauso Sinn, wie dass pro Tisch nur vier Gäste begrüsst werden dürfen. Für sie ist aber klar: «Wir haben so viel Herzblut da reingesteckt und wollen unsere Gäste bei uns willkommen heissen. Es ist enorm wichtig, soziale Kontakte zu pflegen und rauszugehen.» Für ihren Entscheid hat die Altdorferin viel Unterstützung erhalten: «Es gab so viele positive Rückmeldungen. Alle freuen sich, dass sie mit uns einen Schritt zurück in die Normalität wagen können.» Aus den sieben Jahren Erfahrung als Unternehmerin weiss Schillig: «Man braucht viele gute Ideen.» Diese scheinen ihr nie auszugehen. Und so laufen die Vorbereitungen diese Woche unter den Augen des Garagen-Katers «Carfield» auf Hochtouren.

Motorräder und andere Gefährte helfen, Abstand einzuhalten

Dass an der Seedorfstrasse ein anderer Puls schlägt als im Dorfkern, weiss auch Schillig. Umso mehr Mühe gibt man sich beim Ambiente. Am Mittwoch ist der Tontechniker vor Ort. Und: «Die trostlosen Lücken zwischen den Tischen bleiben nicht leer. Pflanzen, Motorräder und andere Gefährte mit nostalgischem Flair sorgen dafür, dass sich die Menschen bei uns wohlfühlen.»

Noch fehlen ein paar Tische, die Unternehmerin vertraut dabei aber auf ihr Netzwerk. Zur Eröffnung am Donnerstag, 14. Mai, gibt es ab 19 Uhr für die Gäste einen Hauch Vertrautheit: «Wir servieren gratis den Fisk.» Kenner des Kaffees Krà verstehen unter dem dänischen Wort für Fisch einen Vodka-Schott, der nach Fishermansfriends schmeckt. Das Herz des Kaffee Krà hört nicht auf zu schlagen: Es lebt in Coronazeiten weiter im «Kraxil», so der Name des Übergangslokals. «Wir gehen schon nicht sang- und klanglos unter», sagt Melanie Schillig voll Zuversicht. «Es wird toll hier.»