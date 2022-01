Altdorf Kanton verlängert Leistungsvereinbarung mit dem Theater Uri Bis 2025 stehen dem grössten Urner Kulturhaus für den Betrieb insgesamt 880'000 Franken vom Kanton zur Verfügung. Markus Zwyssig 27.01.2022, 14.30 Uhr

Ursula Huwyler-Dillier, Präsidentin des Betriebsvereins Forum Theater Uri, und Kulturdirektor Beat Jörg bei der Unterzeichnung der Leistungsvereinbarung. Bild: PD

Jährlich besuchen rund 35’000 Personen eine der durchschnittlich 100 Veranstaltungen im Theater Uri. Selbst im Coronajahr 2020 waren es 27’000 Besucherinnen und Besucher. Im vergangenen Jahr lagen die Besucherzahlen aufgrund der vom Bundesrat angeordneten mehrmonatigen Schliessung jedoch wesentlich tiefer. Doch die Verantwortlichen im Theater Uri sind zuversichtlich, dass sie bald schon wieder an die Erfolge der früheren Jahre anschliessen können.

Zu den kulturellen Highlights im Haus zählen die Tellspiele, das internationale Musikfestival Alpentöne, die Dezembertage, die Grossproduktionen der Theatergruppe Eigägwächs, die Aufführungen des Kollegitheaters oder der Theatergruppe Momänt & Co. Die Bandbreite der Veranstaltungen im grössten Kulturhaus des Kantons reicht von Theaterproduktionen über Konzerte und Lesungen bis hin zu Produktionen von Laienvereinen oder Generalversammlungen.

Grosse Unterstützung von Kanton und Gemeinde Altdorf

Die Leitung des Hauses liegt seit 1999 beim privaten Verein Forum Theater Uri. Der Kanton Uri und die Gemeinde Altdorf leisten im Rahmen von Leistungsvereinbarungen jährlich 308'000 Franken an den Betrieb des Hauses. Dieser Beitrag setzt sich zusammen aus der Unterstützung des Kantons mit 220’000 Franken und der Gemeinde Altdorf mit 88’000 Franken. Die Gemeinde Altdorf als Besitzerin des Hauses leistet zusätzlich pro Jahr rund 150’000 Franken für Anschaffungen, den Betriebsunterhalt und den Unterhalt der Anlagen. Die gemeindeübergreifenden Leistungen werden über den Zentrumslastenausgleich durch die anderen Gemeinden mitfinanziert.

Beat Jörg spricht von einem «Haus für alle»

Der Urner Landrat hat an seiner Sitzung vom 22. September 2021 einem Verpflichtungskredit in der Höhe von 880’000 Franken zur Fortführung der jährlichen kantonalen Betriebsbeiträge für die kommenden vier Jahre zugestimmt. Gestützt darauf hat nun der Urner Regierungsrat die Leistungsvereinbarung mit dem Forum Theater Uri um vier Jahre bis 2025 verlängert. «Der Betriebsverein leistet eine hervorragende Arbeit und hat das Theater Uri in den vergangenen Jahrzehnten zum ‹Haus für alle› weiterentwickelt», sagt Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg. «Das attraktive Angebot des Theaters Uri stellt einen wichtigen Standortfaktor für unseren Kanton und die Gemeinde Altdorf dar.» Mit der Leistungsvereinbarung stelle der Kanton Uri sicher, dass der Betrieb des Theaters Uri in seiner Breite und Vielfalt zu Gunsten der Urner Bevölkerung weitergeführt werden kann.

«Das Theater Uri bietet eine wichtige Basisstruktur und ist ein Multiplikator für das reichhaltige Kulturangebot in Uri», ist Ralph Aschwanden, Vorsteher des Amts für Kultur und Sport, überzeugt. «Es ist wichtig, dass das Theater Uri als Haus mit extrem flexibler Infrastruktur aufrechterhalten und von ganz vielen unterschiedlichen kulturellen Gruppen zu vorteilhaften Konditionen vielseitig genutzt werden kann.»

Diese Woche wurde nun der wichtige Schritt gesetzt. Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg sowie Ursula Huwyler-Dillier, Präsidentin des Betriebsvereins Forum Theater Uri, haben am Mittwoch, 26. Januar, die neue Leistungsvereinbarung unterzeichnet. Darin wird festgehalten, welche Leistungen zu Gunsten des Kantons das Theater Uri in den kommenden vier Jahren zu erbringen hat. Dazu zählen unter anderem die Erarbeitung eines vielfältigen Kulturprogramms, das eine grosse Zahl von Kultursparten berücksichtigt, sowie ein zielgruppenorientiertes und nachfrageorientiertes Angebot für breite Bevölkerungsschichten, namentlich auch für ein junges Publikum. «Wir freuen uns, dass wir dank der Unterstützung durch den Kanton Uri und die Gemeinde Altdorf unsere erfolgreiche Arbeit weiterführen können», gibt sich Ursula Huwyler-Dillier überzeugt.