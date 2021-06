Altdorf Jung und Alt präsentieren ihre künstlerischen Kreationen im Malstudio Im Malkurs von Naci Kocaslan gehen alle ihren eigenen künstlerischen Weg und werden dabei vom Studioinhaber begleitet. Entstanden sind unzählige Werke, die am Wochenende ausgestellt wurden. Claudia Naujoks 28.06.2021, 12.49 Uhr

Kinder und Erwachsene haben am Wochenende im Rahmen der Sommerausstellung im Malstudio NaKocArt in Altdorf ihre Werke der Öffentlichkeit gezeigt. Am Samstag, 26. Juni, waren die Kinder dran. Voller Stolz zeigten sie ihre Kreationen.

Anouk Betschart freut sich über ihr gelungenes Werk. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 26. Juni 2021)

«Ich habe eine Idee im Kopf», sagt die 9-jährige Anouk Betschart auf die Frage nach dem Motiv und erklärt begeistert und mit leuchtenden Augen, wie sie ihr Bild aufgebaut hat: «Zuerst habe ich den Hintergrund im Verlauf gemalt, in einer hellen Farbe, und dann habe ich die bunten Farben aufgetragen und mit Metallkugeln getupft.» Sichtlich stolz steht sie neben ihrem Bild, das einen Baum zeigt auf beigem Hintergrund mit braunem Stamm und einem wilden Potpourri aus kräftigen, bunten Farben als Baumkrone. Sie spielt mit dem starken Kontrast zwischen Hintergrund und Blättern und lenkt den Blick auf die Farbenpracht im Zentrum der Leinwand. 23 weitere völlig unterschiedliche Motive in verschiedenen Stilen – gegenständlich oder abstrakt –, Techniken, Leinwandgrössen und Farben können betrachtet werden.

Zum Experimentieren ermutigen

«Hier im Studio haben 17 Kinder Platz, aber ich mache keinen Gruppenunterricht», erklärt Naci Kocaslan, Inhaber des Malstudios. «Jedes Kind geht hier seinen eigenen Weg bei der Erstellung eines Bildes. Ich begleite es dabei und stelle mich dabei auf jedes Kind ein, indem ich neue Techniken aufzeige, die ausprobiert werden können, und ermuntere zum Experimentieren.» Die Kinder können sich hier künstlerisch frei entfalten, ohne Druck, an einem Ort, an dem sie sich wohlfühlen, mit viel Spass an dem, was sie tun und ohne sich miteinander zu vergleichen, da jede und jeder etwas anderes macht. Oftmals beobachtet der Kursleiter eine erstaunliche Entwicklung bei den Kindern und verborgene Talente kommen zutage.

Selina Mattli ist 13 Jahre alt und zeigt ein recht komplexes Bild aus dem Themenbereich Fantasy mit einem Phönix, dem Vogel, der zwar verbrennt, aber immer wieder aus der Asche geboren wird. «Ich bin seit zwei Jahren bei Naci im Kurs, male aber schon, seit ich drei Jahre alt bin», erzählt sie. Sie hat es von einem kleinen Papierschnipsel auf eine zirka Din A2 grosse Leinwand übertragen und viele der Farben selber gemischt. «Farben sind teuer», erklärt ihre Mutter achselzuckend. «Ich habe es ihr gezeigt und sie hat es von Anfang an geübt.»

Selina Mattli findet das Thema «Phönix» faszinierend und hat sich zu diesem Bild inspirieren lassen. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 26. Juni 2021)

Echte Schottersteine machen Gleisbett noch realistischer

Am Tag darauf, am Sonntag, glänzten die erwachsenen Künstler mit vielfältigen Motiven. Am Eingang zum Malstudio kommt einem ein Zug entgegen, der gerade den Tunnel verlässt, man hört ihn schier pfeifen. Das Bild stammt von Monika Brandenberger: «Für mich bedeutet das Malen hier im Malstudio Freude und Zufriedenheit. Ich kann es jede Woche kaum erwarten, bis ich wieder herkommen und weitermalen kann.» 16 Bilder hat sie in den zwei Jahren gemalt, seit sie bei Naci Kocaslan in den Kurs kommt – das ist viel. Obwohl sie von März bis September 2020 coronabedingt Pause gemacht hat. Ideen holt sie sich zwar aus dem Internet, kopiert aber nie, sondern denkt sich immer ein eigenes Motiv aus. Frei und kreativ mit Materialien umzugehen, schätzt sie besonders an dieser Tätigkeit. Zum Beispiel setzt sie bei ihrem Bild mit den Bahngleisen echte Schottersteine ein, um das Gleisbett noch realistischer und plastischer erscheinen zu lassen.

Monika Brandenberger hat das Gleisbett mit echten Schottersteinen gestaltet. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 27. Juni 2021)

So wie sie schätzt auch Nadia Scheck die individuelle Begleitung der einzelnen Künstler durch den Kursleiter. «Das ist das, was ich damals gesucht habe. Ich wollte auf keinen Fall in einen klassischen Malkurs und Naci Kocaslan hat eben ein anderes Konzept angeboten», so Scheck. Sie ist eine Teilnehmerin der ersten Stunde 2018, als das Malstudio noch im Neuland Industriegebiet in Altdorf war. Malen heisst für sie, sich in ein Thema zu vertiefen, ihre Inspiration sprechen zu lassen und ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. «Ich verwende Vorlagen, versuche aber immer etwas Eigenes daraus zu machen, so wie bei der Dame mit Kopftuch», erklärt sie. «Fertig ist ein Bild bei mir lange nicht, erst wenn es für mein Auge stimmt.» Das dauere gerne mal Monate. Die Konzentration sei zwar wichtig, aber das Gesellschaftliche auch, und so geniessen die Teilnehmenden in der Pause bei Tee, Wasser und einem Gläschen Wein auch den Austausch untereinander.

Nadia Scheck präsentiert drei ihrer Werke. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 27. Juni 2021)

Ort für neues Malstudio in Luzern gesucht

Da einige Teilnehmer auch von auswärts kommen – unter anderem von Ob- und Nidwalden aber auch von Basel und Luzern bekommt Naci Kocaslan immer wieder Anfragen – möchte der Künstler ein weiteres Malstudio mit dem gleichen Konzept in Luzern eröffnen. Dafür sucht er nun einen möglichst zentral gelegenen Ort für dieses Projekt. «Mich interessiert dabei auch, wie so ein Studio im städtischen Raum funktioniert, es würde jedoch die Öffnungszeiten in Altdorf in keiner Weise beeinflussen», versichert Kocaslan.