Borromeo-Festival Altdorf findet 2022 wieder statt

Altdorf Klassik: Borromeo-Festival findet wieder statt Die hochkarätigen Probewochen mit Konzerten sind dieses Jahr wieder Teil des Kultursommers in Uri. Vom 11. bis 24. Juli gibt es viel klassische Musik zu hören. 11.06.2022, 13.22 Uhr

Proben beinahe rund um die Uhr und hochwertige Konzerte mit jungen Musiktalenten und -meistern: Das ist das Borromeo-Festival rund um den Altdorfer Violinisten Lorenz Gamma. Nach zwei Jahren Pause soll dieses Ereignis wieder in Altdorf stattfinden, wie aus einer Medienmitteilung hervor geht. Dieses wird unter der Leitung von Lorenz Gamme und der amerikanischen Pianistin Ming Tsu, beide in Los Angeles wohnhaft, vom 11. bis 24. Juli durchgeführt. Hochkarätige Lehrkräfte werden die angehenden Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt, namentlich aber auch aus der Zentralschweiz, in den Gebäuden der Kantonalen Mittelschule Uri in den Fachbereichen der Solo- und Kammermusikliteratur unterrichten.

Impressionen vom letzten Borromeo-Festival: Die drei Urner Teilnehmer Naemi dal Farra (Geige), Valentina Halter (Klavier) und Fabian Aschwanden. Bild: Florian Arnold (Archiv UZ)

Für den intensiven Unterricht sind Lehrkräfte wie zum Beispiel der international renommierte Pianist Dang Thai Son sowie mehrere Personen von Universitäten wie Oberlin, New England Conservatory, University of Toronto und anderen mit dabei. Zum Festival gehören aber auch regelmässige Kammermusik-Konzerte. Lehrerinnen und Lehrer, sowie die Studierenden des Festivals musizieren Seite an Seite. «Dies wird allen Begegnungen und Austausch geben, die den Teilnehmenden wichtige nachhaltige künstlerische Impulse vermittelt», heisst es in der Mitteilung. Die vorgesehenen Konzerte stehen offen für ein kammermusikalisch interessiertes Publikum. Durchgeführt werden diese an geeigneten Örtlichkeiten in Uri, vornehmlich in der Kapelle Kollegium Karl Borromäus. (pd/zf)

Konzertdaten und weitere Informationen unter www.borromeomusicfestival.org sowie auf der Facebook-Seite: www.facebook.com/borromeomusic/