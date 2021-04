Altdorf Klavierspielerin, Fingerhut und «Fänschtärlä» – drei persönliche Blicke auf Danioths Bilder Drei Frauen stellten im Haus für Kunst Uri «ihre» Danioth-Werke vor. Sie ermöglichen neue Blicke auf den bekannten Urner Künstler. Markus Zwyssig 30.04.2021, 16.30 Uhr

Barbara Meier-Staub stellt ihr Bild «Die Klavierspielerin» von Heinrich Danioth vor. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 29. April 2021)

Bei Augenoptikmeisterin Barbara Meier zu Hause hat die Klavierspielerin einen speziellen Platz im Wohnzimmer gefunden. Margrit Poche, so heisst die von Heinrich Danioth porträtierte Frau, schaut dort hinaus in den Garten. Beim über 70-jährigen Bild sticht die progressive Farbkombination ins Auge. «Fasziniert bin ich von den türkisfarbenen Strümpfen, die die Frau trägt», sagt Barbara Meier bei der Präsentation «ihres» Danioths im Haus für Kunst Uri. Zusätzlich etwas Zeitgemässes gebe dem Bild, dass es ohne Rahmen hänge. Die österreichische Schauspielerin Margrit Poche spielte in «Das grosse Welttheater» von Calderon in der Alten Kirche in Flüelen die Hauptrolle. Das Bild von Danioth stammt aus dem Nachlass von Kunstliebhaberin Esther Schmid.

«Die Präsentation im kleinen

Rahmen im Haus für Kunst ist

auch eine Hommage an sie»,

verriet Barbara Meier. Die Frau auf dem Bild könne nun jeden Tag bei ihr zu Hause aufspielen oder üben am Klavier und müsse nicht im Archiv im Haus für Kunst Uri warten.

Eliane Latzel mit dem Fingerhut-Bild, das Danioth für ihre Eltern gemalt hat. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 29. April 2021)

Eine besondere Pflanze für die Familie Latzel

Der Fingerhut mit seinen markant geformten Blüten ist eine sehr giftige Pflanze. Trotzdem werden seine Wirkstoffe auch von Ärzten gegen Herzschwäche verordnet. «Nur die Dosis macht das Gift», sagte die pensionierte Kantonsbibliothekarin Eliane Latzel zu «ihrem» Danioth. Der Künstler hatte das für Danioth sehr ungewöhnliche Bild mit ebendieser besonderen Pflanze für ihre Eltern gemalt und als Hochzeitsgeschenk überreicht. Vermutlich mit einem Augenzwinkern, denn Eliane Latzels Vater war Tierarzt. Heute hängt das Werk bei Eliane Latzel zu Hause. Ihr Lieblingsbild ist aber ein tierischer Neujahrsgruss, den Danioth 1953 verschickt hat. Gleichzeitig auch das Geburtsjahr von Eliane Latzel. Das Bild hängt daher bei ihr zu Hause in der Stube.

Barbara Gisler stellt Danioths Holzschnitt zum «Fänschtärlä» vor. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 29. April 2021)

Ein Holzschnitt übers «Fänschtärlä»

Barbara Gislers Familie ist seit Generationen sehr stark mit Kunst verbunden. Sie arbeitet als Lehrerin für Migranten und Migrantinnen und als Leiterin einer eigenen Cateringfirma. Die Grosseltern von Barbara Gisler führten das Hotel Höfli in Altdorf und waren mit Danioth eng befreundet. Sie selbst habe Danioth als Kind kennen gelernt, allerdings war der Start eher holprig. Auf Danioths Urner Krippenspiel habe sie sich gefreut, aber das Hörspiel ab Gram­mo­fon­plat­te habe ihr schliesslich mehr Angst gemacht. Auch der Holzschnitt von 1935, den sie im Haus für Kunst vorstellte, hat sie zuerst als eher düster, beängstigend, fast bedrohlich erlebt.

Als sie erfuhr, dass es auf dem Bild ums «Fänschtärlä» gehe, habe ihr damals als Teenagerin die Geschichte sehr gut gefallen. Dabei handelt es sich um eine etwas abenteuerliche Form des «Schtubätä gaa», also auf Brautschau zu gehen. In Uri war dies damals ein Brauch.

Heimat in der Kunst und kulinarisch

Danioth begleite sie schon lange und vermittle auf eine subtile Art ein Heimatgefühl. Der Teufel in der Schöllenen etwa begrüsse sie jeweils auf der Fahrt nach Hause. «Ein Danioth hing aber auch beim Eingang des Elternhauses», so Barbara Gisler. Dieses Gefühl wollte sie im Anschluss an die Veranstaltung auch kulinarisch vermitteln. Ein Duft von Nachhausekommen verströme für sie eine besondere Suppe, die Barbara Gisler im Freien servierte. Diese Suppe habe es früher traditionell bei der Familie Gisler zu Weihnachten gegeben. Die Besucherinnen und Besucher liessen sich die Suppe coronakonform im Freien schmecken.

Kunstvermittlerin Joëlle Staub, die am Donnerstagabend durch die Veranstaltung «Mein Danioth» führte, freute sich über die persönlichen Einblicke, welche die drei Frauen gewährten. Vor allem gefiel ihr dabei, dass nicht nur bekannte Bilder des verstorbenen Urner Künstlers gewählt werden, sondern auch unbekannte Werke, die mit vielen eigenen Anekdoten gespickt vorgestellt werden.