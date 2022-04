Altdorf Kleben für einen guten Zweck: Primarschulkinder stellen Kinderbücher für Flüchtlinge fertig Beim Druck der ersten Auflage des Kinderbuches «Pia spielt Verstecken» hat nicht alles ganz geklappt. Nun vervollständigen Altdorfer Primarschüler das Buch, das danach Flüchtlingskindern beim Deutschlernen helfen soll. Claudia Naujoks Jetzt kommentieren 26.04.2022, 16.00 Uhr

Vier Klassen der Altdorfer Primarschule St.Karl kleben in akribischer Kleinarbeit rund 4000 Kartonteile in die 500 Exemplare eines neuen Urner Bilderbuches. Es ist die erste Auflage des Werks «Pia spielt Verstecken» von Autorin Carmen Valsecchi Lauener und Illustratorin Anja Wild-de Boer. Es ist zur Sprachförderung fremdsprachiger Kinder bis sieben Jahre gedacht.

Die Schulkinder arbeiten in verschiedenen Gruppen zusammen. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 22. April 2022)

«Immer würde ich das nicht machen wollen, diese Arbeit ist auf die Dauer langweilig», stellt ein Schüler fest und justiert ein farbiges Kartonteil auf einer Buchseite, hinter dem eine Schildkröte verschwinden soll. Immerhin können sie sich innerhalb der Gruppen abwechseln mit dem Kleberauftragen und dem Klappeplatzieren. Aber alle machen es gerne: «Als sie hörten, dass die Bücher für Flüchtlingsfamilien mit Kindern sind, waren sie sofort dabei», erzählt der Lehrer der Klasse 5e, Tobias Schilter.

Aus der Not eine Tugend machen

Die Bücher stammen aus einer Produktion, bei der im Arbeitsschritt der Buchbindung Fehler passiert sind, sodass diese Auflage nicht regulär in den Buchhandel weitergegeben werden kann. «Sowohl Thomas Gasser von Gasser Druck, wo beide Auflagen einwandfrei gedruckt wurden, als auch mir war die Vorstellung unerträglich, die gesamte Auflage einstampfen zu müssen», erklärt Valsecchi Lauener. So kam die Idee auf, die Bücher zu spenden.

Allerdings ergab sich daraus ein weiteres Problem: In dem Buch geht es um Tiere, die sich hinter Gegenständen aus dem Alltag der Kinder – bedruckte Kartonteile, sogenannte Klappen – verstecken und die in dieser Ausgabe noch fehlen. Aber auch dafür findet sich schnell eine Lösung: «Der Nachdruck und das Stanzen der Klappen durch die Druckerei Gasser wurden gänzlich vom ‹Lions Club› und von der Dätwyler-Stiftung finanziert», freut sich die Autorin.

Da sie an der Primarschule St.Karl in Altdorf als Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache arbeitet, lag die Lösung nahe, die Klebeaktion dort zu lancieren: Die Schulleitung unterstützte die Idee und gewann schnell und unbürokratisch die Lehrpersonen der fünften und sechsten Klassen für diese Aufgabe.

Solidaritätsaktion passt zum Unterrichtsstoff

«Zufälligerweise haben wir gerade das Thema ‹Menschen helfen› durchgenommen, sodass diese Solidaritätsaktion passt – wie die Faust aufs Auge», sagt Lehrer Schilter. Auf Hinweis aus dem Qualitätssicherungsteam – zwei Schüler, die die Buchrückseite ausserdem mit dem Aufkleber versehen, der unter anderem darüber informiert, dass die Bücher nicht für den Verkauf bestimmt sind – ermahnt er alle, möglichst genau zu arbeiten. Das ist nämlich die Herausforderung beim Klappenkleben, wie eine Schülerin erklärt:

«Die Linien vom Bild müssen genau mit den Linien auf der Klappe übereinstimmen.»

Akribisch genau müssen die Muster auf den Klappen auf die Bilder auf den Seiten platziert werden. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 22. April 2022)

Mit Feuereifer sind alle dabei und versuchen, die Abläufe ständig zu optimieren. Das gelingt so gut, dass es schneller vorangeht, als gedacht. Und das, obwohl das nicht gerade die abwechslungsreichste Arbeit ist: Kleber auftragen – Klappe genau einpassen – andrücken – weiterreichen – Kleber auftragen und so weiter. In Gruppen zu zweit oder zu dritt bearbeiten die Kinder je eine Klappe und wie am Fliessband reichen sie das Buch dann weiter an die nächste Gruppe. Musik aus einer Box sorgt für Unterhaltung.

Bei der Klappen-Klebeaktion arbeiten die Schüler Hand in Hand zusammen. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 22. April 2022)

Geschenk für Flüchtlingsfamilien mit Kindern

«Angefragt habe ich in den Flüchtlingsverteilzentren aller Kantone der Zentralschweiz», sagt Carmen Valsecchi Lauener. Neben Uri erhalten nun Luzern, Schwyz, Zürich und Zug Bücher für Kinder von geflüchteten Familien. Die Autorin betont:

«‹Pia spielt Verstecken› soll ein Farbtupfer für den Start in der Fremde sein. Es ist eine lustige Geschichte, bei welcher die Kinder ganz nebenbei auch ihre Erstsprache gebrauchen.»

Einhundert Exemplare behält sie für sich, da sie selber Flüchtlings- und Migrantenkinder in Deutsch unterrichtet und das Buch an Familien abgeben wird.

Diese Bücher kommen den Flüchtlingsfamilien mit Kindern zugute. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 22. April 2022)

