Altdorf Klimawandel und Borkenkäfer erschweren die Forstarbeit Der Forstverein Uri blickt auf ein stürmisches Jahr 2020 zurück. Bei der Aufforstung packt nun auch der Nachwuchs mit an. Nathan Keusch 19.05.2021, 11.41 Uhr

Jungmitglied Daria Wüthrich pflanzt zusammen mit Revierförster und neuem Vorstandsmitglied Lorenz Jud einen Baum (Speierling) im Altdorfer Wald. Bild: PD

Der Forstverein Uri musste seine im April 2021 angesetzte Mitgliederversammlung infolge der Covid-19-Situation wie bereits im Vorjahr erneut auf schriftlichem Weg durchführen. So konnte das 40-jährige Bestehen des Vereins nicht im geselligen Rahmen gefeiert werden.

Versammlung wählt neues Vorstandsmitglied

Nebst insgesamt vierzehn verstorbenen oder ausgetretenen Mitgliedern durfte der Verein sechs Neumitglieder aufnehmen, sodass die Mitgliederzahl nun 217 Personen umfasst. Aufgrund der Wahl in den Gemeinderat Isenthal hatte Förster Andi Arnold seinen Rücktritt aus dem Vorstand des Forstvereins bekanntgegeben. An seiner Stelle wurde Lorenz Jud, neuer Förster des Forstreviers Altdorf-Flüelen-Sisikon, in den Vorstand gewählt. Ebenfalls wurden Präsident Roland Wüthrich und die bisherigen Vorstandsmitglieder Gerda Büchi, Paul Baumann und Patrick Gisler sowie die Revisoren Pius Kläger und Pius Walker für weitere zwei Jahre bestätigt. Ebenfalls gratuliert der Forstverein den drei jungen Urnern Fabio Gisler, Matthias Herger und Lukas Zurfluh, welche ihre Lehre als Forstwart EFZ im Sommer 2020 erfolgreich abgeschlossen haben.

Die Mitglieder beschlossen auf Antrag des Vorstands, dass der Forstverein Uri dem Verein «Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz» beitritt. Dieser setzt sich als regionaler Dachverband für die Verwendung von Holz als Baustoff und Energieträger ein und hat eine Regionalgruppe Uri gegründet, welche mit grossem Elan bereits verschiedene Aktivitäten im Kanton Uri durchgeführt hat. Der Forstverein ist überzeugt, somit seine Ziele zur Förderung der Wald- und Holzwirtschaft bestmöglich verfolgen zu können.

Klimawandel ist eine grosse Herausforderung

Rückblickend auf das Jahr 2020 hält der Verein fest, dass der Urner Wald durch die Stürme im Februar und die nachfolgenden Borkenkäferschäden stark gelitten hat. Die mit insgesamt über 19'000 Kubikmeter Holz zweitgrössten Zwangsnutzungen im Kanton Uri und die schweizweit riesigen Mengen an anfallendem Borkenkäferholz bewirkten, dass viele geplante Schutzwaldpflegeeingriffe vom Herbst 2020 auf das Jahr 2021 verschoben wurden. Dank eines Nachtragskredits, welcher der Urner Landrat im Dezember genehmigte, konnten die finanziellen Folgen für die Urner Forstbetriebe abgefedert werden. Dennoch bleiben die Veränderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel sowie die Überwachung und das rasche Handeln bei Waldschäden eine grosse Herausforderung für die Forstleute.

Jungmitglieder pflanzen Bäume



Im Frühling 2021 hat der Forstverein Uri eine besondere Aktion für seine jüngeren Mitglieder gestartet. Er beschenkte Jungmitglieder im 18. Lebensjahr mit einem Baum, welchen sie zusammen mit dem Förster im Wald pflanzen können. Als Nächstes freut sich der Forstverein darauf, dass seine Mitglieder anlässlich der Sommerexkursion vom Sonntag, 15. August, im Gebiet Attinghausen-Erstfeld eine interessante Wanderung erleben und sich beim gemütlichen Beisammensein austauschen können.

Der Forstverein Uri wurde im Jahr 1980 gegründet und besteht aus Forstleuten sowie Freunden und Gönnern des Urner Waldes. Er setzt sich ein für die Förderung der Wald- und Holzwirtschaft und ermöglicht den Kontakt zu im Urner Wald tätigen Personen. Die Mitgliedschaft steht allen interessierten Personen offen.