Ludothek Altdorf begrüsst Ferien(s)pass-Kinder

Altdorf Knobeln, feilschen und würfeln: Ludothek zieht viele «Ferien(s)pass»-Kinder an 24 Kinder haben einen spannenden Spielenachmittag erlebt. Bald lädt die Ludothek wieder zur Spielnacht ein. 13.10.2022, 14.54 Uhr

Unter dem Motto «Wer wagt - gewinnt» besuchten 24 motivierte Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren den Spielnachmittag Ludothek Altdorf des Ferien(s)passes. «Das Angebot erfreute sich grosser Beliebtheit und so waren die Sitzgelegenheiten an den sechs angebotenen Spieltischen mit verschiedensten Spielthematiken schnell besetzt», schreibt die Ludothek in einer Mitteilung. «Die kurze, kompetente Einführung durch die spielleitenden Ludomitarbeiterinnen ermöglichte einen schnellen Einstieg ins Spielabenteuer und so wurde während drei Stunden fleissig geknobelt, gewürfelt und um Punkte gefeilscht.» Natürlich wurde auch das neu erkorene «Kinderspiel des Jahres», der fantasievoll gestaltete «Zauberberg», den spielbegeisterten anwesenden Zauberlehrlingen vorgestellt. «Der magische Wettlauf über eine Kugelbahn mit vielen Irrwegen und fiesen Hexen erfordert viel Koordination und Kooperation des Teams. Immer wieder neue Herausforderungen und Möglichkeiten sind aber ein sicherer Garant für viel Spielspass.»

Die Ludothek hat für den Ferien(s)pass einen Spielenachmittag angeboten, der rege genutzt wurde. Pd / Urner Zeitung

Mitarbeitende lernen Spiele

Das Ressort Spieleeinkauf der Ludothek habe wieder viel Zeit in die Ortung von spannenden und attraktiven Spielneuheiten für Gross und Klein investiert. Neben den diversen «Spielen des Jahres 2022» sind über 80 zusätzliche Spiele neu im Sortiment. An internen Spielhocks lernen die Ludomitarbeitenden die Spiele und beurteilen die optimalen Einsatzmöglichkeiten. «Denn die kompetente Beratung unserer Kunden in der Ausleihe und an Spielanlässen ist uns ein grosses Anliegen und wir freuen uns über jedes Feedback», heisst es in der Mitteilung.

Auch die Vorbereitungen für die kommende Spielnacht vom Samstag, 19. November, ist bereits am Laufen. «An diesem Abend bieten wir für Jung und Alt im Foyer des Theaters Uri über 100 Spiele zum Kennenlernen an.» Dieses Spielerlebnis ist für alle Spielbegeisterten und jene gedacht, welche es noch werden möchten. Die Ludothek rät dazu, sich das Datum in der Agenda dick anzustreichen. Die langen Herbstabende eignen sich aber jetzt schon dafür, ein gemütliches Spiel zu spielen. Die Ludothek lädt deshalb zum spontanen Besuch ein. Neu ist diese auch in den Schulferien geöffnet. (pd/zf)

Die Ludothek an der Seedorferstrasse 1 ist jeweils mittwoch- und freitagnachmittags von 15 bis 18.30 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter www.ludothek-altdorf.ch.