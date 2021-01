Altdorf Kollegi muss neuen Rektor suchen Daniel Tinner tritt auf Ende Schuljahr in den Ruhestand. Per Stelleninserat wird nun auf den 1. August ein Nachfolger gesucht. Markus Zwyssig 19.01.2021, 17.14 Uhr

Rektor Daniel Tinner bei der Maturafeier 2020. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 1. Juli 2020)

Die Mittelschule Uri sucht auf den 1. August oder nach Vereinbarung einen neuen Rektor. Das entsprechende Inserat ist auf der Website des Kantons sowie auch auf derjenigen der Mittelschule aufgeschaltet. Der bisherige Rektor, Daniel Tinner, tritt auf den 31. Juli in den Ruhestand.

«Der Entscheid, den richtigen Zeitpunkt für die Pensionierung zu erwischen, ist schwierig», sagt er auf Anfrage. Ob er es geschafft habe, werde sich erst später zeigen. Klar ist aber jetzt schon, seine Bilanz über die Rektorentätigkeit fällt sehr positiv aus:

«Die im Sommer hinter mir liegenden sechs Jahre Kollegi waren toll.»

Der 62-jährige Daniel Tinner ist evangelisch-reformierter Pfarrer und verfügt über Zusatzausbildungen in Erwachsenenbildung und Supervision. Vor dem Stellenantritt in Altdorf arbeitete er als Prorektor an der Fachschule Viventa in Zürich im Bereich Integration und Erwachsenenbildung.

Er habe vor längerer Zeit festgestellt, dass zu den drei besten Entscheiden seines Lebens auch die Bewerbung als Rektor an der Mittelschule Uri gehöre. «Das gilt noch immer.» Das Wohlwollen, das viele gegenüber ihm gezeigt hätten, sei grossartig und so etwas wie «Lohnbestandteil». Die Arbeit mit den jungen Menschen beflügle. Von einem Jungbrunnen habe man früher gesprochen.

Anforderungen und Erwartungen sind mit Corona noch gestiegen

«Die Agenda ist vielfältig wie kaum in einem anderen Beruf», findet Tinner. «Dennoch stelle ich fest, dass die Anforderungen und Erwartungen immens sind, auch meine eigenen mir gegenüber.» Mit Corona habe sich dies verschärft. Der Gedanke an die Pensionierung habe in den vergangenen Wochen fast paradiesische Dimensionen bekommen. Er freue sich auf die «freie Zeit».