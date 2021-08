Trio lockt an das nächste Konzert der Berg-Musik-Reihe

Altdorf Konzertreihe lädt zu ungewöhnlicher Volksmusik Klarinette, Akkordeon und Orgel: Mit dieser Besetzung lockt ein Trio beim nächsten «Berg-Musik»-Konzert am Sonntag, 22. August. 11.08.2021, 14.18 Uhr

Dani Häusler, Maryna Burch und Willi Valotti (von links): Drei begnadete Musiker laden zum Konzert ein. Sie spielen am Sonntag, 22. August, in der Pfarrkirche Altdorf um 19 Uhr. PD

Sie sind nicht nur ein Trio, bei dem die Volksmusik im Mittelpunkt steht, sondern die Stammbesetzung des Projektes «Berg-Musik» seit 2011: die Organistin Maryna Burch-Petrychenko aus Wilen bei Sarnen, der Akkordeonist Willi Valotti aus dem Toggenburg und der Klarinettist und Saxofonist Dani Häusler aus Schwyz. Wie die Veranstalter in einer Medienmitteilung schreiben, tritt das Trio am Sonntag, 22. August, in der Pfarrkirche Altdorf auf.

Sie sind aber keine Volksmusik-Formation im herkömmlichen Sinn. Denn nur schon wegen der Standorte von Orgeln treten die drei Musik-Profis vorwiegend in Kirchen auf. Ihr Repertoire mit konzertanter Volksmusik erfüllt aber gerade diese grossen Räume ganz besonders feierlich und eindrücklich.

Eine hochkarätige Besetzung

Das Programm umfasst grösstenteils Kompositionen von Dani Häusler und Willi Valotti. Dazu kommen Titel von Albert Hagen, Kasi Geisser, Walter Grob, Hugo Bigi, Clemens Gerig und Carlo Brunner. «Neu ist vor allem, dass ich jetzt mit zwei Trägern des Goldenen Violinschlüssels auftreten darf», sagt Maryna Burch, die Initiantin der Konzertreihe «Berg-Musik». Doch die gebürtige Ukrainerin steht den beiden Schweizer Musikern in nichts nach. Hat sie doch eine umfangreiche Ausbildung absolviert und ihre Biografie umfasst viele Erfolge sowie eine ganze Reihe von Titeln.

Das dritte «Berg-Musik»-Programm wird wiederum von Dani Häusler und Willi Valotti kommentiert und angesagt. An diesem Konzert erzählen auch die Musiker über ihre Doppel-CD «Berg-Musik – Eini wär z'wenig». Einige der zahlreichen hochkarätigen «Berg-Musik»-Musikerinnen und -Musiker waren an der Produktion 2019 dieser Doppel-CD beteiligt – ausser der Stammbesetzung des Projektes – Jodelterzett Seetal: Yvonne Fend, Karin Weber, Sämi Studer und Severin Suter (Cello). Es wurden 33 Titel aus vier verschiedenen Programmen ausgewählt und in der Kirche von Sirnach akustisch einheitlich eingespielt. (nke)

Die «Berg-Musik»-Konzerte haben keine fixen Eintrittspreise. Eine angemessene Kollekte ist das Entgelt für die Musiker. Weitere Informationen: www.bergmusik.ch