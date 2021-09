Korporationsrat Uri entscheidet über Landkauf und Wahlen

Altdorf Korporation Uri will in Gurtnellen Land kaufen Der Erwerb von zwei Parzellen mit einer Fläche von 53'455 Quadratmetern sowie verschiedene Wahlen stehen im Zentrum der Sitzung des Korporationsrats Uri. Markus Zwyssig 16.09.2021, 16.59 Uhr

Der Korporationsrat Uri tagt auch kommende Woche wieder im Rathaus in Altdorf. Markus Zwyssig (Altdorf, 18. Juni 2021)

Der Korporationsrat Uri entscheidet an seiner Sitzung kommende Woche über den Erwerb von zwei Landparzellen in Gurtnellen. Der bisherige Besitzer Paul Indergand-Lustenberger will das Land verkaufen. Dabei handelt es sich um eine Gesamtfläche von 53'455 Quadratmetern. Davon sind 33'380 Quadratmeter Wald.