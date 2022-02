Korporationsrat Uri erachtet eigene Sägerei als nicht erheblich

Altdorf Korporationsrat Uri diskutiert engagiert über nachhaltige Holznutzung Die Motion von Hermann Herger, Flüelen, zur «Errichtung eines Sägereibetriebes im Kanton Uri» wird nicht erheblich erklärt. An der nächsten Sitzung soll bereits eine neue Motion zur Waldbewirtschaftung eingereicht werden. Markus Zwyssig 18.02.2022, 18.00 Uhr

Die sechs Allmendaufseher (hinten von links): Matthias Baumann, Thomas Walker, Markus Infanger; (vorne von links): Werner Walker, Josef Schuler und Anton Gisler. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 18. Februar 2022)

Im Zentrum der Sitzung des Korporationsrats Uri stand am Freitag eine Motion von Hermann Herger, Flüelen, zur «Errichtung eines Sägereibetriebs im Kanton Uri». Die Motion wurde nach einstündiger Diskussion mit 19 zu 9 Stimmen nicht erheblich erklärt.

Vizepräsident und Waldchef Wendelin Loretz betonte, dass für den Engeren Rat die Förderung des einheimischen Holzes ein grosses Anliegen sei. «Eine neue Sägerei zu bauen, ist aber nicht Aufgabe der Korporation Uri, sondern vielmehr soll dies, falls notwendig, durch die Privatwirtschaft erfolgen.» Zudem gebe es weitere Kapazitäten für die Nutzung des Urner Holzes in benachbarten Sägereien, wie beispielsweise in Airolo oder in Schwyz. Von Seiten Kanton wurde das Projekt Holzkreislauf Uri gestartet, wobei auch die Korporation Uri als grösste Waldbesitzerin vertreten ist. «Wir erwarten uns davon auch Antwort auf die Frage nach dem Bedürfnis für eine Sägerei in Uri», so Loretz. Daher erachte es der Engere Rat nicht als angebracht, eine eigene Arbeitsgruppe nur für das Puzzleteil Sägerei zu schaffen.

Für Motionär Hermann Herger, Flüelen, ist es wichtig, dass es in Uri auch in Zukunft eine Sägerei gibt. Dabei werde sich zeigen, ob man einen bestehenden Betrieb stärken oder an einem neuen Standort etwas Neues aufbauen könne. Überregionale Zusammenarbeit sei wichtig. «Es sollte aber möglich sein, dass in Zukunft in Uri Bauholz bezogen werden kann.» Die Nachfrage nach regionalem, nachhaltig genutztem Holz werde in Uri steigen. Er forderte die Korporationsrätinnen und -räte auf, die Motion erheblich zu erklären.

Mit eigener Arbeitsgruppe erreichen, dass sich etwas bewegt

Unterstützung erhielt er von Walter Walker, Wassen. In absehbarer Zeit könnte es in Uri keine Sägerei mehr geben. «Die Wertschöpfung droht verloren zu gehen.» Damit das nicht passiert, müssten die verschiedenen Holzverarbeiter bereit sein, vermehrt Urner Holz zu nutzen. Für ihn ist es daher sinnvoll, wie in der Motion gefordert, eine Arbeitsgruppe zu bilden. Ähnlich sah es Stefan Jauch, Altdorf. Die Thematik Holzkreislauf Uri sei Teil des aktuellen Regierungsprogramms. «Mit einer eigenen Arbeitsgruppe schaffen wir keine Konkurrenz», gab er sich überzeugt. «Vielmehr können wir erreichen, dass sich etwas bewegt.» Die Holzbranche mache sich schweizweit Gedanken. Die Motion sei der richtige Weg.

Paul Herger, Attinghausen, findet es super, dass sich der Motionär für den Wald und das Urner Holz einsetzt. Für ihn geht es aber zu schnell mit dem Vorstoss. «Wir müssen zuerst vermehrt die Zusammenarbeit suchen.» Auch für Fredy Furger, Göschenen, und Rebekka Mattli, Altdorf, geht die Motion in die falsche Richtung.

Neue Motion fordert die Schaffung einer korporationsrätlichen Kommission

Peter Truttmann, Seelisberg, betonte als Waldbesitzer, wie wichtig eine nachhaltige Bewirtschaftung sei. Die Motion fokussiere zu stark auf die Thematik eines Sägerbetriebs in Uri. Um aber die nachhaltige Waldnutzung zu unterstützen, werde er zusammen mit Hermann Herger eine neue Motion ausarbeiten und an der nächsten Korporationsratssitzung einreichen. Gefordert werde darin eine korporationsrätliche Kommission, welche den Auftrag hat, die nachhaltige Waldwirtschaft in Uri zu fördern.

Der Korporationsrat Uri bewilligte 90'000 Franken für einen neuen Alpkäseführer. Im Bild der Alpen- und Alpkäseführer von 2013. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 18. Februar 2022)

Alpkäseführer: Neuauflage wird klar begrüsst

Einstimmig gutgeheissen wurden 90’000 Franken für die Neuauflage des Urner Alpen- und Alpkäseführers. «Die neue Broschüre soll auch ein Nachschlagwerk sein und die Vielfalt der Urner Alpenprodukte aufzeigen», sagte Verwalter Lukas Wyrsch. In der Broschüre komme es nicht darauf an, wer wie viel Käse produziere, so Korporationspräsident Kurt Schuler. «Alle Älpler, die Käse herstellen, erhalten die Möglichkeit, sich auf einer Seite zu präsentieren.» Verbunden ist dies mit einem Unkostenbeitrag. Zudem versicherte er, dass in der Broschüre auch Alpen aufgeführt sind, die selber keinen Käse produzieren.

Alle sechs Allmendaufseher wurden einstimmig wiedergewählt. Im Einzelnen sind dies: Matthias Baumann (Göschenen, Wassen, Gurtnellen); Werner Walker (Erstfeld, Silenen mit Amsteg und Bristen); Josef Schuler (Schattdorf, Bürglen); Anton Gisler (Spiringen, Unterschächen); Thomas Walker (Altdorf, Flüelen, Sisikon); Markus Infanger (Attinghausen, Seedorf, Isenthal, Bauen, Seelisberg).

Allmendaufseher Anton Gisler, Spiringen, wurden für einen Stallersatzneubau auf Brunnialp in Unterschächen zirka 72 Quadratmeter Allmendboden im Baurecht auf Allmend vergabt. Dem Verein Brandistrasse Silenen wird die Brandistrasse im Werkeigentum auf den entsprechenden Korporationsparzellen als selbstständiges und dauerndes Baurecht nach ZGB mit einer Fläche von zirka 2035 Quadratmetern abgegeben.