Urs Janett feiert Urner Landammann-Wahl später

Altdorf Landammannfeier muss verschoben werden Urs Janett feiert nicht am Wahlsonntag, sondern erst am 31. Mai – dem Tag vor dem Amtsantritt als Landammann. Markus Zwyssig 04.02.2022, 15.39 Uhr

Kann wegen Corona erst später feiern: der künftige Landammann Urs Janett. Hier bei der Wiederwahl als Regierungsrat. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 20. März 2020)

Die Wahl des Landammanns dürfte am Sonntag, 13. Februar, eine Formsache sein. Urs Janett wird von allen Parteien als Kandidat für das Amt unterstützt. Normalerweise gibt es am Wahlsonntag eine Feier. «Das ist jeweils ein recht grosser Bahnhof», erinnert sich Urs Janett an frühere Landammannfeiern. Traditionell werden speziell alt Landammänner und Personen aus der Politik eingeladen.

Auch Urs Janett hätte gerne die geladenen Gäste und auch die Bevölkerung zu einem grossen Apéro eingeladen. «Ein solcher ungezwungener Anlass mit ein paar Häppchen und einem Getränk finde ich immer am schönsten», sagt er. «Das bietet Gelegenheit, mit vielen unterschiedlichen Menschen ins Gespräch zu kommen.» Unter den aktuellen Gegebenheiten in Sachen Corona ist dies aber zurzeit weiterhin schwierig. Aber: «Auch wenn der Bundesrat bald wohl Lockerungen beschliessen wird, ist der Zug für eine Feier im grossen Rahmen am Wahlsonntag nun abgefahren.» Den Entscheid, darauf zu verzichten respektive die Feier zu verschieben, musste Urs Janett bereits vor ein paar Wochen fällen. «Die ganzen Vorbereitungen hätte man schon vor längerer Zeit starten müssen.»

Aufs Feiern will der künftige Landammann aber doch nicht verzichten. Am 31. Mai soll die Landammannfeier nachgeholt werden. Das ist zwar ein Dienstag, aber der Tag vor der Übergabe des Amts. «Ich hoffe, die Lage in Sachen Corona wird dann eine andere sein», sagt Urs Janett. Er freut sich auf seine neue Aufgabe: «Das Amt des Landammanns anzutreten, ist für mich eine grosse Ehre. Die verbriefte Geschichte der Landammänner in Uri geht ja auch bis ins Jahr 1251 zurück.» Er erachte sich zwar dadurch nicht als eine wichtigere Person, aber er freue sich darauf, den Kanton Uri zu repräsentieren – vor allem auch nach aussen.

Bereits der heutige Landammann Urban Camenzind konnte keine Feier durchführen. Am 7. März 2020, dem Tag der Wahl, war zwar eine Feier geplant. Diese musste aber kurzfristig abgesagt werden. Sehr zum Bedauern von Urban Camenzind und seiner Wohngemeinde Bürglen. Eine Woche später war die Schweiz im Lockdown.