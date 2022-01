CVP Uri versagt Moretti die Unterstützung

Altdorf Landesstatthalterwahl: CVP/Mitte beschliesst Stimmfreigabe Von der Partei wird die Nomination von Dimitri Moretti nicht aktiv unterstützt. Auch für die Wahl eines neuen Laienrichters im Landgericht entschieden die Mitglieder Stimmfreigabe. Markus Zwyssig 14.01.2022, 15.05 Uhr

Am Parteitag der CVP/Mitte Uri werden die Parolen für die Abstimmungen vom 13. Februar gefasst. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 13. Januar 2022)

Die Nomination von Dimitri Moretti als Landesstatthalter gab am Parteitag der CVP/Mitte Uri am Donnerstagabend in Altdorf zu reden. Moretti erreichte zwar bei einem ersten Wahldurchgang das für eine Nomination notwendige absolute Mehr. Landrat Alois Zurfluh stellte darauf jedoch den Antrag auf Stimmfreigabe. Persönlich verstehe er sich mit Moretti eigentlich gut. Er stelle aber ein Fragezeichen hinter seine Wahl. Er habe schon einige Ansprachen von ihm gehört und sei sich nicht sicher, ob er die geforderten Repräsentationsaufgaben auch richtig wahrnehmen würde. Der Parteivorstand hingegen stellte sich hinter Moretti. Die Nomination erfolge nach dem Anciennitätsprinzip. Bei der anschliessenden Abstimmung sprach sich eine Mehrheit für Stimmfreigabe aus. 10 Stimmen für eine Nomination standen 14 für eine Stimmfreigabe bei 1 Enthaltung gegenüber.