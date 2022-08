Der Event Uri aktiv wurde zum vierten Mal in Altdorf ausgetragen.

Altdorf Lauf- und Wanderevent sorgt für viel Bewegung Bei der vierten Auflage von «Uri aktiv» gab es einige Neuerungen. Das eigentliche Highlight aber war einmal mehr der City-Run im Urner Hauptort. Urs Hanhart 14.08.2022, 09.58 Uhr

Rund 20 Sportlerinnen und Sportler nahmen am erstmals durchgeführten Altdorf Run teil. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 12. September 2022)

Am Freitagabend tummelten sich viele Sportlerinnen und Sportler auf dem Unterlehn in Altdorf, allesamt mit einem sehr auffälligen, leuchtend gelben Shirt mit aufgedrucktem Uristier bekleidet. Sie alle nahmen an einer Veranstaltung teil, die erstmals im Rahmen des von Imholz-Sport und Steve-Events organisierten Breitensportanlasses Uri aktiv durchgeführt wurde. Lanciert wurde die vierte Auflage mit einem so genannten «Altdorf Run». «Wir laufen heute gemeinsam eine rund 10 Kilometer lange Strecke, die durch enge Gassen, entlang von Bächen, über Wiesen und durch Waldpartien führt», erklärte Steve Gisler, seines Zeichens ein ehemaliger Langläufer und Spitzen-Gigathlet, kurz vor dem Start. Rund 20 Athletinnen und Athleten beteiligten sich an dieser Premiere.

Tags darauf war dann der Aufmarsch noch um ein Vielfaches grösser. Auf dem Programm stand am Samstagvormittag der mittlerweile schon zur Tradition gewordene City-Run und -Walk. Über hundert Teilnehmende im Alter zwischen fünf und 70 Jahren, alle wiederum in knallgelben Shirts, bewältigten im Schlepptau von mehreren Laufguides, die unterschiedliche Tempi anschlugen, eine attraktiv angelegte, 6 Kilometer messende Schlaufe rund um den Urner Hauptort.

Der Spass stand im Vordergrund

«Mit Uri aktiv wollen wir – wie es der Name schon sagt – möglichst viele Urnerinnen und Urner dazu ermuntern, sich zu bewegen, sportlich aktiv zu sein und damit etwas für die Gesundheit zu tun», erklärte OK-Präsident Seppi Imholz. Dann fügte er noch an: «Es handelt sich nicht Wettkämpfe. Die Freude an der Bewegung und das gemeinsame Erlebnis sollen im Vordergrund stehen.» Auch für Teilnehmende, die es lieber ganz gemütlich nehmen, war etwas im breit gefächerten Programm. Erstmals wurde heuer sowohl am Samstag als auch am Sonntag eine rund 13 Kilometer lange Erlebniswanderung im Urner Talboden angeboten. Dazu sagte Imholz: «Die Strecke führt unter anderem durchs Reussdelta, wo eine Naturwissenschaftlerin den Teilnehmenden die Schönheiten von Flora und Fauna erläutert. Zudem steht auch ein Abstecher ins Kloster Seedorf auf dem Programm. Dort gibt es eine Führung und es werden die vor Ort hergestellten Produkt vorgestellt. Die Dauer beläuft sich auf rund sieben Stunden.» Eine weitere Neuerung waren zwei Konzerte des Berner Sing- und Songwriters Eifach Ben auf dem Unterlehn. Auch die ganz jungen Besucherinnen und Besucher kamen voll auf ihre Kosten. Sie durften sich auf dem wanderschuh-förmigen Lowa-Kids-Mobil beim Klettern, Rutschen oder Basketball nach Lust und Laune austoben. Abgerundet wurde das Laufprogramm mit einem Intervalltraining auf der Leichtathletikanlage Feldli und einem betreuten Longjog am Sonntagvormittag, bei dem die Lauffreudigen Distanzen von bis zu 30 Kilometer abspulten.

Im Zeughaus gab es an allen drei Tagen wie gewohnt eine Ausstellung, in der die neuesten Produkte und Innovationen aus den Bereichen Walking, Running und Outdoor vorgestellt und zum Teil auch getestet werden konnten. Den Besucherinnen und Besucherinnen wurde wie bei den ersten drei Auflagen die Gelegenheit geboten, gratis eine professionelle Laufanalyse vornehmen zu lassen. Eine Dienstleistung, die gemäss Imholz wiederum grossen Anklang fand.