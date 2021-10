Castingshow Der Urner Luca Meier macht sich gegen Vorurteile stark – auch in der Modewelt Luca Meier wohnt in Altdorf und ist Teilnehmer bei «Switzerland's next Topmodel». Wer mit ihm redet, merkt: Der 22-Jährige passt gut in die aktuelle Staffel der Castingsendung, denn diese steht unter dem Motto Diversity. Die Vielseitigkeit ist in den Augen des Flüelers etwas vom Schönsten am Menschen. Kristina Gysi 01.10.2021, 16.25 Uhr

Luca Meier hält nicht viel von Klischees. Das wird im Gespräch mit dem 22-Jährigen schnell klar. Am Mittwochabend öffnet er kurz nach 20 Uhr die Wohnungstür der WG in Altdorf, in der er seit bald einem Jahr lebt. Ein grosser Mann, schlank und gut aussehend, ein gewinnendes Lächeln im Gesicht. Von der Augenoperation, die er am Telefon erwähnt hat, sieht man kaum etwas. Meier musste sich kürzlich aufgrund eines hängenden Augenlids unters Messer legen. Aufgrund der Seheinschränkungen, nicht wegen der Schönheit, wie man es sich bei einem Nachwuchsmodel vielleicht ausmalen könnte.

Der Flüeler Luca Meier ist Teilnehmender der Castingshow «Switzerland's next Topmodel». Bild: PD

Der Flüeler ist Teilnehmer der diesjährigen Staffel von «Switzerland’s next Topmodel», kurz SNTM. Eine Castingsendung, bei der junge Models entdeckt und gefördert werden. In diesem Jahr steht sie unter dem Motto Diversitiy – Vielseitigkeit. «Wir haben ein curvy Model dabei, People of Colour und Petite Models. Also solche, die unter 1,75 Meter sind», erzählt Meier. Seine Begeisterung ist über die Tischplatte hinweg spürbar.

Es ist ein Wandel, den man in der Modewelt schon eine Weile beobachten kann. Längst sind es nicht mehr nur die Grössten und Schönsten, die auf dem Laufsteg oder vor der Kamera Erfolg haben können. «Wenn man sich online Kleider ansieht, die man vielleicht kaufen möchte, muss man sich mit den abgelichteten Personen identifizieren können», sagt Meier. «Und 90 Prozent der Menschen haben nun mal nicht dieses Sixpack oder 90-60-90-Masse.» Meier macht deutlich: Diese Klischees der vermeintlich makellosen Schönheit sind überholt und verstaubt. Gleich der Annahme, dass Bankangestellte – wie er einer ist – versnobt sein müssen oder Uri ein konservativer Bauernkanton ist. «Das stimmt einfach nicht», sagt er mit Nachdruck.

Diese offensichtliche Abneigung gegenüber einer oberflächlichen Denkweise hat den Urner vorerst daran zweifeln lassen, überhaupt bei der Show mitwirken zu wollen. «Eigentlich ist das gar nicht meins», sagt er. Zu definieren, was «schön» sei oder den Körper vor einer Kamera zu präsentieren. Doch die Langeweile während des Lockdowns und der Wunsch danach, wieder einmal etwas Aufregendes zu erleben, haben ihn schliesslich umgestimmt. «Und ich bereue es keine Sekunde.» Er entdeckte im Modeln die Möglichkeit, um seinen Charakter zum Ausdruck zu bringen. «Es ist eine Form der Kunst und ein Weg, die eigene Kreativität spielen zu lassen», sagt er.

In diesem Jahr wird wenig gezickt

Wenig später sitzen Meier und fünf seiner engsten Freundinnen sowie seine selbst ernannte «ehemalige Hobby-Schwiegermutter» in einem Wohnzimmer in Flüelen. Alle sind gespannt auf die heutige Ausgabe von SNTM – wie immer. «Das erste Mal war es noch sehr speziell, mich selbst im TV zu sehen», sagt er. Seine Freundinnen pflichten nickend bei. Doch mittlerweile habe man sich daran gewohnt. Und die lustige Tatsache, dass man den Urner im Hintergrund meist essend erblickt, ist mittlerweile zu einem Running Gag geworden.

Für seine Freundinnen ist Meier bereits der klare Sieger. Bild: Kristina Gysi (Flüelen, 22. September 2021)

Meier erzählt von einer wunderbaren Zeit während der Dreharbeiten. Knapp zwei Monate lebten die Kandidierenden ohne Handy, Fernseher und Co. «Da wir mit niemandem sonst Kontakt haben durften, waren wir wirklich immer zusammen», erzählt Meier. «Wir konnten uns nicht ins Internet flüchten und mussten miteinander reden.» Dabei habe man sich richtig kennen gelernt und tiefe Freundschaften geschlossen. «Ein solches Social-Media-Detox kann ich wirklich jedem ans Herz legen.»

Von Konkurrenzkampf und Missgunst ist in dieser Staffel von SNTM kaum etwas zu spüren. Meier bestätigt das: «Wir hatten einen grossartigen Zusammenhalt und weinten jedes Mal, wenn jemand gehen musste.» Noch heute sei man miteinander in Kontakt, obwohl die Dreharbeiten schon länger beendet sind. Auch auf «Zickereien» wartet man in der aktuellen Folge vergebens. Das habe auch mit der Authentizität der Teilnehmenden zu tun: «Wir unterhalten uns nicht nach Drehbuch», erzählt Meier. Jeder und jede sei so, wie er oder sie tatsächlich ist. Er schmunzelt und fügt bei: «Aber natürlich, die Leute hinter der Kamera wissen schon, was sie fragen müssen, um diese Antworten zu bekommen, die sie hören möchten.»

Luca Meier (Mitte) hat mit vielen Kandidierenden eine enge Freundschaft geschlossen. Bild: PD

Über die kommenden Folgen darf Meier kaum etwas verraten. Auch das Finale ist bereits abgedreht, der oder die Siegerin steht fest, jedoch hat Meier eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Auf die drängenden Fragen seiner Freundinnen antwortet er bloss mit Schulterzucken und einem vielsagenden Grinsen. «Nur so bleibt es spannend», meint er. Und für die Truppe im Flüeler Wohnzimmer ist er wohl sowieso schon seit der ersten Folge der eindeutige Sieger.

