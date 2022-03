Maskengegnerin Prisca Würgler gründet eigenen Verlag

Altdorf Maskengegnerin Prisca Würgler gründet Verlag mit Sitz im Kanton Uri Die Erstfelderin, die wegen ihres Engagements gegen die Maskenpflicht 2020 ihre Stelle als Primarlehrerin in Emmetten verlor, ist nun unter die Verlegerinnen gegangen. Carmen Epp 25.03.2022, 13.15 Uhr

Prisca Würgler aus Erstfeld bei ihrer Rede anlässlich einer Kundgebung des Aktionsbündnisses Urkantone auf dem Hauptplatz in Schwyz. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE (9. Januar 2021)

Prisca Würgler hat sich im Rahmen der Coronapandemie einen Namen gemacht. Nachdem sie eine Kundgebung gegen die Makenpflicht in Altdorf organisiert hatte, wurde die Primarlehrerin im Herbst 2020 von der Schule Emmetten freigestellt. Es folgten Auftritte an weiteren Coronademos, Infoanlässen des Aktionsbündnisses Urkantone bis hin zur Diskussionssendung «Club» des Schweizer Fernsehens.

Nachdem die 1981 im Thurgau geborene und in Erstfeld wohnhafte Würgler 2021 das Buch «Unser Jahr unter Corona. Ein Blick in 32 Tagebücher» im Zeitpunkt Verlag herausgegeben hat, tritt sie nun selber als Verlegerin in Erscheinung. Wie dem Amtsblatt des Kantons Uri zu entnehmen ist, hat Würgler zusammen mit Georg Maurus Federspiel die «Die Freien GmbH» mit Sitz in Altdorf gegründet. Würgler hält 11'000 von den 20'000 Franken Stammkapital und ist als Gesellschafterin und Geschäftsführerin eingetragen.

GmbH gibt eine Zeitschrift heraus

Als Firmenzweck der GmbH wird der «Betrieb eines Verlags und die Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Periodikas» angegeben. Auf Anfrage gibt Würgler einen kleinen Einblick in die Pläne der neu gegründeten GmbH: «Wir geben eine Zeitschrift heraus», sagt sie. Die Zeitschrift trägt den Titel «Die Freien» und besteht aus einem Aktualitätenteil, einem Thementeil und einem Kulturteil.

Als Inhalte nennt Würgler eine Reihe von Schlagwörtern wie «Konstruktive Lösungsansätze für die Zukunft», «visionäre Themen», «Pioniergeist» und «geistige Begleitung des Wandels». Die Zeitschrift schaue «mit Tiefblick zurück und mit Weitblick nach vorne», so Würgler. Sie soll «durch verrückte Zeiten begleiten und Orientierung geben».

Einschlägig bekannte Autoren

Der Blick auf die Liste der Autorinnen und Autoren macht deutlich, dass Würgler ihrem Fahrwasser treu bleibt. So werden neben ihr selber unter anderem Daniele Ganser, Michael Bubendorf und Milosz Matuschek in «Die Freien» zu lesen sein – alles Personen, die sich spätestens in der Coronapandemie einen Namen als umstrittene Massnahmengegner gemacht haben.

Wie die Zeitschrift konkret daherkommt, wird sich schon bald zeigen. So ist die erste Ausgabe laut Würgler im April/Mai geplant. Die Startauflage liegt bei 20'000 Stück, das Verbreitungsgebiet sei der deutschsprachige Raum, vorwiegend die Schweiz. 2022 soll «Die Freien» voraussichtlich alle zwei Monate erscheinen, ab 2023 dann monatlich.