Michael Schranz spielt im Musical «Titanic» Captain E. J. Smith

Porträt Den Urner Michael Schranz zieht es vom Schulzimmer auf die theatralische Kommandobrücke der Titanic Der 37-jährige Altdorfer spielt im Musical Captain E. J. Smith. Eine Figur zu verkörpern, die tatsächlich gelebt hat, findet er spannend und herausfordernd zugleich. Markus Zwyssig

Michael Schranz als Captain E. J. Smith (rechts) mit Schiffskonstrukteur Thomas Andrews (Raphael Medici). Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 12. Januar 2022)

Der Altdorfer Michael Schranz unterrichtet im zürcherischen Buchs Primarschülerinnen und -schüler. Seit fast einem Jahr pendelt er häufiger als sonst zwischen seinem Wohnort in Freienwil oberhalb von Baden, wo er mit seiner Frau wohnt, und dem Kanton Uri hin und her. Denn in seiner Freizeit schlüpft er zurzeit in eine ganz spezielle Rolle. Der 37-Jährige spielt im Musical «Titanic» Captain E. J. Smith. Spannend, aber auch herausfordernd sei es, jemanden zu spielen, der wirklich gelebt habe. «Das habe ich vorher noch nie gemacht», verrät Schranz. Er habe sich im Vorfeld denn auch recht intensiv mit dem Leben von E. J. Smith auseinandergesetzt.

Die eindrückliche Uniform des Kapitäns hilft ihm, die Rolle zu spielen.

«Trotz der grossen Verantwortung gebe ich mich auf der Bühne als väterlicher Kommandant, der schon mal einen Rat mit auf den Weg gibt.»

So frage er beispielsweise einen jungen Offizier, der eigentlich schon selber ein Schiff führen könnte, weshalb er noch hier sei, und nicht anderswo Kapitän werde. Smith spannt die Fäden und knüpft Kontakte mit den Leuten auf dem Schiff – zu Personal und zu den Passagieren. «Nur die 43 Dienstjahre, die der Kapitän der Titanic geleistet hatte, die nimmt mir niemand ab», sagt Schranz mit einem Schmunzeln.

Captain E. J. Smith (Michael Schranz, links) und 1. Offizier William Murdoch (Christoph Barmettler). Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 12. Januar 2022)

Er liebt Dampfschifffahrten in Uri, ist aber nicht Hochsee tauglich

Und wie hat es Michael Schranz selber mit der Leidenschaft für die hohe See? «Für mich ist es jeden Sommer ein Highlight, wenn ich auf dem Urnersee als Passagier mit dem Dampfschiff unterwegs sein darf.» Aber das sei es denn auch schon.

«Ich bin überhaupt nicht tauglich für die grosse Schifffahrt. Ich habe Mühe, wenn es zu stark schaukelt, das vertrage ich nicht.»

Zudem sei er noch nie auf einem grossen Schiff auf einer Kreuzfahrt mitgefahren.

Der echte Captain Smith war äusserst Hochsee erprobt und auch ebenso erfahren. Nach der Jungfernfahrt der Titanic wollte er in Pension gehen. Er hatte zuvor nie grosse Probleme mit seinen Fahrten auf den grossen Schiffen. «Ganz viele blöde Zufälle führten zum riesigen Unglück mit 1500 Toten auf der Titanic», sagt Michael Schranz. Bekannt ist, dass es zu wenige Rettungsboote gab. Das Schiff traf derart unglücklich auf den Eisberg, dass die Seite des Schiffs aufgerissen wurde. Dadurch konnten die einzelnen Kammern des Kolosses nicht mehr wasserdicht gemacht werden. Herausgefunden hat Michael Schranz zudem, dass die Kisten, in denen sich die Feldstecher befunden hatten, offensichtlich verschlossen waren. Der zuständigen Person war kurz davor gekündigt worden, diese trug den Schlüssel aber offensichtlich immer noch bei sich. Wer weiss, vielleicht hätte man ansonsten damals den Eisberg früher entdeckt.

Spielen mit so vielen Leuten macht ihm unglaublich Freude

Nach den langen Proben galt es nun am Wochenende für die Theatergruppe Eigägwächs ernst. Am Samstag fand die Premiere im voll besetzten Theater Uri statt und am Sonntag ging eine weitere Aufführung über die Bühne. «Es ist ein tolles Gefühl, jetzt endlich vor einem voll besetzten Saal zu spielen», sagt Schranz. Speziell sind die Aufführungen, weil sie in Urner Mundart gespielt und gesungen werden.

«Es ist imposant, mit so vielen Leuten auf der Bühne zu stehen.»

Das bereite ihm unglaublich Freude.

Die Leidenschaft fürs Theaterspielen kommt bei Michael Schranz nicht von ungefähr. Durch seine Mutter, Lory Schranz, welche früher unzählige Stücke unter anderem auch für die Theatergruppe Eigägwächs inszeniert hat, kam er schon früh dazu, selber mitzumachen. Und auch jetzt, wo er auswärts wohnt, hat er seine Wurzeln noch immer im Kanton Uri. «Es zieht mich immer wieder in meine Heimat zurück», sagt er. Theaterspielen mache ihm extrem Spass.

«Pippin», «Big Fish» und jetzt «Titanic» – Michael Schranz war bei allen drei Inszenierungen der Theatergruppe Eigägwächs unter der Regie von Rolf Sommer dabei. Jedes Mal gebe es neue Gesichter oder Kolleginnen und Kolleginnen kämen wieder zurück. Aber viele würden auch schon lange mitmachen.

«Bei jeder Produktion wachsen wir zu einer unglaublich lässigen Truppe zusammen. Auch diesmal setzen wir wieder alles daran, das Publikum in die Geschichte hineinzuziehen und ihm einen schönen, lustigen, aber auch nachdenklichen Abend zu bieten.»

Das Musical basiert nicht auf dem bekannten Film, sondern zeigt ganz andere, ebenso spannende Geschichten von Passagieren auf der Titanic. Es handelt sich dabei alles um Personen, die wirklich bei der Jungfernfahrt dabei waren. «Das Publikum lernt ganz unterschiedliche Menschen, ihre Geschichten und Schicksale kennen», so Michael Schranz. Deutlich zu sehen sind die grossen Diskrepanzen zwischen den äusserst wohlhabenden Passagieren der ersten Klasse bis hin zu jenen der dritten Klasse, die das Geld für die Fahrt nach Amerika gerade noch zusammenkratzen konnten. «Vor allem zu Beginn der Geschichte gibt es sehr viele herzerwärmende und lustige Momente», so Michael Schranz.

«Als die Titanic mit dem Eisberg kollidiert, wird alles schlagartig anders.»

Nachdem der Eisberg gerammt worden ist, bricht auf der Titanic Panik aus. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 12. Januar 2022)

Ein grosser Wermutstropfen ist, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der Stiftung Behindertenbetriebe Uri nicht dabei sein können, so Michael Schranz. «Das hat uns schwer getroffen, denn sie sind ein wesentlicher Teil unserer Theatergruppe Eigägwächs. Wir können sie nicht ersetzen und geben unser Bestes, dass sie stolz sein können über das Ergebnis.»

Hinweis: Tickets für das Musical «Titanic» können online auf www.eigägwächs.ch oder bei der Druckerei Gasser AG in Erstfeld oder bei der Mobiliar in Altdorf gekauft werden. Für den Besuch des Musicals vom 15. Januar bis 5. Februar 2022 gelten die 2G-Regelung und Maskenpflicht. Aktuelle Informationen werden laufend auf der Website www.eigaegwaechs.ch publiziert.

