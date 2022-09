Altdorf Migrantinnen und Migranten spielen mit Einheimischen: Theatergruppe überwindet Landes- und Kulturgrenzen Das Theaterprojekt «Fremd sein» von Lory Schranz ist im Endspurt. Ab 10. Oktober gibt es acht Aufführungen im Winkel. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Eine imposante Gruppe: Sie alle machen beim Theaterprojekt «Fremd sein» mit. Bild: David Bär/PD

Ursprünglich wollte Lory Schranz nur ein kleineres Projekt auf die Beine stellen. «Doch dann ist es gewachsen und gewachsen», sagt die Theaterfrau im Gespräch. «Inzwischen stehen insgesamt 39 Personen auf der Bühne. 23 Migrantinnen und Migranten sowie 16 Schweizerinnen und Schweizer.»

Beim Theaterstück «Fremd sein», das am 10. Oktober im Winkel in Altdorf Premiere feiert, stellt die Lebens- und Erfahrungswelt der Migrantinnen und Migranten im Zentrum. Sie erzählen von ihren Gedanken, Gefühlen und Wünschen. Der Entstehungsprozess des rund eineinhalbstündigen Theaterstücks war lange und dauerte wegen Corona rund zwei Jahre. Eine Zeit, in der viel geschehen ist. «Zu Beginn fehlte es vielen an passenden Worten», blickt Lory Schranz zurück. Inzwischen sei sehr einiges passiert. «Zum Teil haben die Migrantinnen und Migranten perfekt Deutsch gelernt.» Und nicht nur das, viele von ihnen haben auch ihre anfängliche Scheu überwunden.

So erzählen die einen nun auf der Bühne sehr offen darüber, wie sie aus ihrer Heimat geflohen sind. Vieles wurde auch im Vorfeld mit der Kamera aufgezeichnet. In Videoeinspielungen sind die persönlichen Geschichten in der Muttersprache der Migrantinnen und Migranten und mit deutschen Untertiteln zu sehen. So erzählt ein ehemaliger Hirtenbub aus Afghanistan eindrücklich, wie es ihm ergangen ist. Oder da ist die kurdische Politikerin, die im Gefängnis war. Sie berichtet von einer schweren Zeit und von ihrer Flucht in die Schweiz.

Szene aus dem Spiel: Eine Reisegruppe ist ganz aufgeregt und erstaunt unterwegs. Bild: David Bär/PD

Im Stück gibt es aber auch lustige Szenen. Den Schweizerinnen und Schweizern wird ein Spiegel vorgesetzt, und sie werden wegen ihrer Eigenarten auch ein wenig auf den Arm genommen – so etwa wegen ihrer Pünktlichkeit. «Diese war zu Beginn für die Migrantinnen und Migranten eine grosse Herausforderung», wie Lory Schranz betont. «Doch irgendwann lernten alle, dass man sich an Abmachungen halten muss.» Und noch mehr als das. «Mit der Zeit sind mir alle durch ihre offene und freundliche Art ans Herz gewachsen», gesteht die Altdorferin.

Breite Unterstützung für das Theaterprojekt

Für Technik, Ton und Licht beim Theaterstück konnte David Bär mit der Firma Rectec gewonnen werden. Der Winkel steht der Theatergruppe insgesamt zwei Wochen lang zur Verfügung. Drei Tage sind für den Aufbau eingerechnet. «Die Migranten werden beim Aufstellen mithelfen», verspricht Lory Schranz. «Wir können nicht die Welt verbessern, aber Zeichen setzen.» Die Welt bestehe nicht nur aus negativen Schlagzeilen. Da müsse ein Umdenken stattfinden und dies beginne bei jedem Einzelnen. Diese Botschaft soll im Theaterstück weitergegeben werden. Unterstützt wird das Theaterprojekt von Kanton, Gemeinde, Stiftungen und mit Geld für interkulturelle Migrationsprojekte.

Miteinander zu musizieren, gehört für die Migranten und die Einheimischen dazu – auf der Bühne und während der Spielpausen. Bild: David Bär/PD

Die musikalische Leitung des Theaterprojekts liegt bei Franziska Häch. Als Musiker sind Christoph Gautschi an Schlagzeug und Perkussion sowie Gianluca Sala an der Gitarre dabei. Der Chor unterstützt die Migrantinnen und Migranten beim Spielen. Dafür wird auch die Musik angereichert mit Liedern aus aller Welt: aus Afrika, Kurdistan oder aus dem Orient. Und natürlich hat es auch wieder einige junge Spielerinnen und Spieler dabei. Kinder spielen für Lory Schranz eine wichtige Rolle. Sie sagt sogar:

«Für mich gibt es kein Theater ohne Kinder.»

Während der langen Vorbereitungs- und Probezeit sind Freundschaften entstanden. Man traf sich nicht nur zum Theaterspielen, sondern auch zum Wandern und Grillieren.

Ohne Castings: Alle, die wollen, können auch mitmachen

«In der Theaterwelt weht heute ein anderer Wind», stellt Lory Schranz fest. «Früher war das Mitmachen viel einfacher. Heute gibt es Castings, bei denen man Erfolg haben muss, damit man überhaupt dabei sein kann.» Ihr Projekt hingegen sei für alle offen, so die Theaterfrau. «Bei uns gibt es keine Castings.» Alle, die wollen, können auch mitspielen. «Viele machen bei uns mit, die an anderen Orten keine Möglichkeiten haben, zu spielen.»

Nicht nur Mitspielen, auch Zuschauen sollen alle können, die das wollen. Der Eintritt ins Theater ist gratis. Es wird eine Kollekte aufgenommen. Das ist bewusst gewählt, wie Lory Schranz betont: «Ein Besuch bei uns soll nicht daran scheitern, dass die Eintrittskarten zu teuer sind.» Für die Vorstellungen brauche es aber Platzkarten, damit man wisse, wie viele Leute kommen würden.

Hinweis: Das Theaterstück «Fremd sein» ist ab Montag, 10. Oktober, bis Sonntag, 16. Oktober, im Winkel in Altdorf insgesamt achtmal zu sehen. Platzreservation können bei Walter Triulzi, Goldschmied, am Lehnplatz 15 in Altdorf vorgenommen werden.

