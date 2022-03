Altdorf Mit Boutique und Café: Urner Malstudio eröffnet mit neuem Konzept Naci Kocaslan freut sich, den Malunterricht und die Boutique Luvien an einem Ort anbieten zu können. Ausserdem eröffnet er in den neuen Räumlichkeiten ein Café der besonderen Art. Claudia Naujoks 29.03.2022, 16.57 Uhr

Naci Kocaslan präsentiert am Samstag, 2. April, die Räumlichkeiten seines neuen Malstudios mit Kunstcafé und Boutique. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 24. März 2022)

«Im Kunstcafé soll der Name Programm sein: Cafébesucherinnen und -besucher können ungezwungen in lockerer Atmosphäre qualitativ hochwertige Getränke und exklusiv für das Kunstcafé hergestellte Patisserie geniessen und dabei die im Malstudio entstehenden Werke in ihrer Entwicklung beobachten», erklärt der Künstler Naci Kocaslan. Denn in den in rechtem Winkel angelegten, offenen Räumen ist der Malbereich vom Café aus einsehbar. Bei Kursbetrieb schafft jedoch ein Paravent eine optische Trennung der Bereiche, sodass in Ruhe gearbeitet werden kann. Die Malprojekte auf den Staffeleien erschaffen ein immer wieder neues optisches Erlebnis für die, die einen Kaffee oder einen erlesenen Tee schlürfen. Automatisch wird der Raum dadurch immer wieder neu mit Bildern ausgestattet und gestaltet. Kocaslan freut sich:

«Wer regelmässig vorbeischaut, kann die Entstehung und den Fortschritt der Werke verfolgen.»

Das Café wird flankiert von einer von ihm selbst geschreinerten Theke mit funktionellen Regalen aus den vom Vormieter zurückgelassenen Holzregalen. «Es muss nicht immer etwas Neues sein, vieles kann man noch verwenden oder etwas Neues daraus bauen», ist der ausgebildete Bauplaner mit handwerklichem Geschick überzeugt. Ein kleiner, etwas höher liegender Nebenraum bietet Platz für Accessoires und Kleidung aus der Boutique Luvien, aber auch für Handarbeiten aus der Region, die hier auf Verkaufsflächen angeboten werden können. «Alle, die zu uns kommen, sollen sich hier wohlfühlen», wünscht sich der engagierte Künstler und ist auch froh um die zentrale Lage und gute Erreichbarkeit des neuen Ortes.

Es braucht mehr Platz

Schon vor rund einem halben Jahr zeichnete sich ab, dass das Malstudio bald aus allen Nähten platzen würde. Mit seinem Konzept der individuellen Malbegleitung trifft er wohl den Nerv der Zeit, denn seine Kursangebote erfahren grossen Zulauf – und das in Zeiten einer Pandemie. Auf der Suche nach neuen Räumen entdeckte er auch die Anzeige in den grossen Schaufenstern, aber der Vermieter machte seine Hoffnung zunichte, weil zwei andere Interessenten ihm zuvorgekommen waren. Just an dem Tag, an dem er die Absage eines anderen Raums erhält, fährt er zufällig nach dem Unterricht abends um 22 Uhr an der Gotthardstrasse 2 in Altdorf vorbei und sieht, dass das Objekt doch wiederzuhaben sei – als hätte es so sein sollen.

«Tatsächlich habe ich zu diesem Zeitpunkt ein wenig gehofft, dass mir irgendein Objekt über den Weg läuft, bei dem ich merke: Das ist es!», gesteht der 34-Jährige. Aber wenn das nicht passiert wäre, hätte er sich auch noch Zeit gelassen. Frei nach dem Motto «Gut Ding will gut Weile haben» sei es ihm wichtig, dass alles passe. Aber nun sei er froh, dass er dem Vermieter sein Konzept erklären konnte und daraufhin eine Zusage erhalten habe, denn da er das Vorgängergeschäft kannte, hatte er sich schon beim ersten Telefonat gedacht, dass die Räume recht gut geeignet wären.

Wohnzimmerambiente lädt zum Verweilen ein

Neben verschiedenen Kaffeesorten, köstlichem Tee, der in stilvollem Porzellangeschirr serviert wird, und kühlen Getränken sind die Ausgabe von selbst gemachtem Eis aus der Eismaschine und die bereits erwähnten süssen Köstlichkeiten geplant. In den mit einem Farbkonzept aus einer Mischung aus alt und modern ausgestatteten Räumen, das sich auch in der Möblierung fortsetzt – liebevoll restaurierte antike Stühle, Sesselchen und Tischchen vor von dem Künstler selbstentworfenen Tapeten schaffen ein gemütliches Wohnzimmerambiente – werden auch Events mit Live-Music-Acts durchgeführt und sie können auch für geschlossene Veranstaltungen und Feste genutzt werden. Am Samstag, 2. April, eröffnet Naci Kocaslan sein neues Malstudio mit Kunstcafé und Boutique an der Gotthardstrasse in Altdorf.

Das Kunstcafé ist von Dienstag bis Sonntag durchgehend von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet.