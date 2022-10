Economy Rocks mit Dominique Gisin in Altdorf

Theater Uri Dominique Gisin verriet in Altdorf, wie sie mit Kraft aus der Stille zum Olympiasieg raste Olympiasiegerin Dominique Gisin musste bei ihrem Auftritt im Theater Uri kurzfristig ziemlich improvisieren. Sie meisterte die Herausforderung jedoch in überzeugender Manier. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 02.10.2022, 05.00 Uhr

Moderator Rainer Maria Salzgeber (links), Olympiasiegerin Dominique Gisin und UKB-CEO Christoph Bugnon zeigten sich bei Economy Rocks bestens gelaunt. Bild : Urs Hanhart (Altdorf, 30. September 2022)

Nach einem längeren coronabedingten Unterbruch führte der Junior Chamber International (JCI) Uri am Freitag im Theater Uri in Altdorf wieder einmal einen Economy-Rocks-Event durch. Gewidmet war er dem Thema «Blickwinkel».

Zugegen waren wie gewohnt sehr hochkarätige Gäste, allen voran Dominique Gisin, die 2014 in Sotschi Olympiagold in der Abfahrt geholt hatte. Moderiert wurde die gut besuchte Veranstaltung, die nebst dem geselligen Teil zwei Referate und eine Podiumsdiskussion beinhaltete, von Rainer Maria Salzgeber, Moderator bei SRF.

Unterlagen für Referat im geschlossenen Auto gelassen

Normalerweise hält Gisin ihre Vorträge stets zusammen ihrem ehemaligen Mentalcoach, Christian Marcolli, der ursprünglich auch in Altdorf hätte anwesend sein sollen. Er musste jedoch kurzfristig wegen eines positiven Corona-Tests passen.

Auch bei der Olympiasiegerin selber lief vor ihrem Auftritt im Urner Hauptort nicht alles rund, wie Salzgeber in seiner Einleitung erklärte: «Dominique Gisin ist heute Nachmittag ein Missgeschick passiert. Sie hat ihren Autoschlüssel im Fahrzeug liegen gelassen und bringt die Türen nicht mehr auf. Fatalerweise befindet sich alles, was sie für ihr Referat braucht, dort drin.» Die Unterlagen für den Vortrag musste sie in Windeseile neu herunterladen und sich auch Ersatzkleider sowie Schuhe beschaffen. Ironischerweise konnte die Obwaldnerin ihr Auto wenige Minuten, bevor sie die Bühne betrat, dann plötzlich per Handy doch wieder aufsperren.

Den eigenen Instinkten vertrauen

Von der vorgängigen Aufregung war der ehemaligen Speed-Spezialistin nichts anzumerken. Sie liess ihre eindrückliche Skikarriere von den Anfängen bei Kinderrennen bis zum Olympiasieg Revue passieren, untermalt durch viele Bilder und Filmausschnitte.

Kaum eine Athletin musste so viele gesundheitliche Rückschläge wegstecken wie die Engelbergerin. Etliche schwere Knieverletzung und Operationen zwangen sie immer wieder zu langen Pausen. Aber sie liess sich nicht unterkriegen, kämpfte sich stets zurück und wurde letztlich für ihre Hartnäckigkeit belohnt. Gisin sagte:

Olympiasiegerin Dominique Gisin bei ihrem Referat. Bild : Urs Hanhart (Altdorf, 30. September 2022)

«Vertraue deinen Instinkten und gehe deinen Weg. Was man am liebsten tut, kann man am besten. Das sind zwei meiner Maximen, die mich begleiten.»

Zudem habe sie ihr Umfeld so gestaltet, dass sie Energie und Vertrauen tanken konnte. «Nicht zuletzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass es am besten ist, sich auf die jeweils nächste Herausforderung zu fokussieren und Kraft dafür in der Stille zu tanken.»

Drei Jahre lang alles vermisst

2015 beendete Gisin im Alter von 30 Jahren ihre Karriere. «Die ersten zwei bis drei Jahre nach meinem Rücktritt waren sehr schwer für mich», gab sie auf entsprechende Frage von Salzgeber unumwunden zu. Und fügte an:

«Mir hat einfach alles gefehlt. Ich habe es vermisst, das Renngefühl zu spüren, aber auch die Strecken, die Geschwindigkeit, das Reisen und mit einem Team unterwegs zu sein.»

Immerhin sei es wieder besser, weil sie merke, dass das Ganze für sie körperlich nicht mehr möglich wäre. Gut getan habe ihr die Gelegenheit, ihre Schwester Michelle einige Jahre zu begleiten. «So konnte ich alles nochmals aus einer anderen Perspektive erleben», fügte Gisin an. «Gegen Michelle habe ich mittlerweile fahrerisch keine Chance mehr.»

Olympiasiegerin Dominique Gisin im Gespräch mit Moderator Rainer Maria Salzgeber. Bild : Urs Hanhart (Altdorf, 30. September 2022)

In der anschliessenden Podiumsdiskussion gesellte sich Christoph Bugnon, Vorsitzender der UKB-Geschäftsleitung, zu Gisin und Salzgeber. Thematisiert wurden unter anderem die verschiedenen Krisen der jüngsten Vergangenheit und Gegenwart. «Wir befinden uns einer sehr herausfordernden Zeit. Aber es eröffnen sich dadurch auch Chancen und Möglichkeiten», zeigte sich Bugnon überzeugt. Zur Frage, was die Wirtschaft vom Spitzensport übernehmen kann, sagte Bugnon:

«Auch im Berufsleben findet viel auf der mentalen Ebene statt. Im Bereich Mentaltraining könnte die Wirtschaft sicherlich einiges vom Sport lernen.»

