Altdorf Motorradlenkerin verletzt sich bei Kollision mit Personenwagen Beim Abbiegen in die Attinghauserstrasse übersah ein PW-Lenker eine Motorradlenkerin und kollidierte mit ihr. Sie musste mit leichten Verletzungen ins Kantonsspital überführt werden. 06.05.2021, 15.38 Uhr

(inf) Am Donnerstagmorgen ereignete sich in Altdorf eine Kollision zwischen einem Personenwagen und Motorrad. Gegen 9.30 Uhr beabsichtigte der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern, von der Weltigasse in die Attinghauserstrasse einzubiegen. Beim Abbiegemanöver übersah er die auf der Attinghauserstrasse fahrende Motorradlenkerin mit Urner Kontrollschild. Wie die Urner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, wurde die Motorradlenkerin bei der Kollision leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 2000 Franken.