Altdorf Musiker sorgen an Heiligabend in den Quartieren für Weihnachtsstimmung Die Zahl der Kirchenbesucher ist in diesem Jahr stark eingeschränkt. Damit trotzdem viele Menschen weihnachtliche Stimmung erleben können, ziehen drei Bläserformationen durch Altdorf und spielen im Freien. Markus Zwyssig 18.12.2020, 16.12 Uhr

Edith Zurfluh, Öffentlichkeitsverantwortliche im Kirchenrat Altdorf (links), und Kirchenratspräsidentin Sandra Lussmann stellen die Weihnachtsaktion vor. Mitorganisator Michel Truniger ist per Telefonkonferenz aus der Quarantäne dabei. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 17. Dezember 2020)

Die Altdorfer erwartet an Heiligabend ein besonderes Geschenk. «Es war ein schwieriges Jahr», sagte Sandra Lussmann, Präsidentin der katholischen Kirchgemeinde Altdorf, bei der Vorstellung der Aktion vor den Medien. «Daher wollen wir die Menschen zu Weihnachten mit traditionellen Liedern erfreuen.» Weil der Platz in der Kirche für die Gottesdienste auf 50 Personen beschränkt ist, kommen die Musiker direkt zu den Menschen. Zwei Bläserquartette und ein -quintett sind unterwegs und spielen an verschiedenen Standorten im Zentrum und in den Quartieren von Altdorf. Die Kirchgemeinde organisiert und finanziert den Anlass. Michel Truniger, Leiter im Theater Uri, war spontan bereit, mitzuhelfen.

Die Bläsergruppen haben an Heiligabend ein sportliches Programm. Sie spielen «O du fröhliche», «Tochter Zion» und «Stille Nacht». Rund 10 Minuten dauert das Ständchen. 5 Minuten später spielen sie bereits am nächsten Ort. Unterwegs sind sie von 21.45 Uhr bis 22.45 Uhr.

Hier sind die drei Bläserformationen zu hören (MZ) Beim Quartett der Lehrer der Musikschule machen Michel Truniger, Christian Simmen, Ramon Imlig und Andreas Mattle mit. Sie spielen an folgenden Orten: Balkon Theater Uri (21.45 Uhr), Post (22.05 Uhr), Telldenkmal (22.20 Uhr), Kapuzinerkloster (22.40 Uhr). Beim Quintett Tromburi sind Philipp Gisler, Patrik Stadler, Daniel Gutjahr, Urs Zenoni und Christoph Schmid dabei. Sie sind an folgenden Orten zu hören: Schulhaus St.Karl (21.45 Uhr), Blumenfeld, Quartierspielplatz (22.05 Uhr), Utzigen, Quartierspielplatz (22.20 Uhr), Balkon Lehrerseminar (22.35 Uhr). Dem Quartett Feldmusik Altdorf gehören Roli Gnos, Philipp Öchslin, Sandra Wyrsch und Martin Imholz an. Sie treten wie folgt auf: Steinmattstrasse, Quartierplatz (21.45 Uhr), Pro Familia, Kindergartenareal (22 Uhr), Zumbrunnenweg (22.20 Uhr), Wegmatte, Quartierplatz (22.35 Uhr).

Der Zeitplan gibt die ungefähren Spielzeiten an, es kann zu kleineren zeitlichen Verzögerungen kommen. Jede der drei Gruppen spielt an vier Standorten. Die Auftritte sind demnach an insgesamt 12 Standorten geplant. Dadurch soll erreicht werden, dass sich möglichst viele Menschen an den weihnachtlichen Klängen erfreuen können.

Aktion stiess im Vorfeld auf offene Ohren

Die zuständigen kantonalen Stellen haben ihre Zustimmung zu den Auftritten gegeben. Die Gemeinde Altdorf erteilte die Erlaubnis und gab Tipps zu den verschiedenen Standorten für die Ständchen. Die Kirchgemeinde klopfte auch bei den Eigentümern an und stiess dabei auf positives Echo.

Gespielt werden je drei Strophen der drei Weihnachtslieder. Die Liedtexte sind auf der Website des Seelsorgeraums Altdorf zu finden. Sandra Lussmann verweist auf das Sicherheitskonzept. Die Bevölkerung wird gebeten, sich an die geltenden Schutzmassnahmen zu halten: Die Zuhörer dürfen die Fenster öffnen und auf den Balkon treten oder sie können den Musikern aus sicherer Entfernung lauschen. «Im Kreis der Familie ist es auch erlaubt, mitzusingen», sagt Lussmann. Es gilt: Abstand halten und es darf zu keinen Ansammlungen von Menschen kommen. Das ist ein weiterer Grund dafür, dass die Auftritte nur von kurzer Dauer sind. Wo die Abstände nicht eingehalten werden können, müssen Schutzmasken getragen werden.

«Die Menschen erfreuen, unabhängig von ihrem Glauben»

«Die Ständchen sollen ein gutes Gemeinschaftsgefühl vermitteln», hofft Edith Zurfluh, Öffentlichkeitsverantwortliche im Kirchenrat Altdorf. «Die Musiker wollen Menschen erfreuten, unabhängig von ihrem Glauben.» Das sei in der heutigen Zeit für alle Menschen sicherlich eine Wohltat. «Wir wollen einen kleinen, aber wichtigen Beitrag zur Weihnachtsfreude beitragen.»