Nach Absage: Neuer Dirigent fürs Neujahrskonzert wurde gefunden

Altdorf Nach Absage: Fürs Neujahrskonzert musste ein neuer Dirigent gesucht werden Der Dirigent des Urner Neujahrskonzerts ist erkrankt. Doch Karl Baumann-Simmen, Organisator des Konzerts, konnte kurzfristig einen Ersatz finden. 28.12.2021, 17.11 Uhr

Die krankheitsbedingte Absage des Dirigenten Riccardo Minasi hat Karl Baumann-Simmen einen Schrecken eingejagt. Doch der Organisator des des Neujahrskonzerts setzte alle Hebel in Bewegung. Inzwischen ist es ihm gelungen, einen Ersatz zu finden. «Das war Glück im Unglück», sagt er dazu. Mit Marc Minkowski konnte er nämlich einen international gefragten und renommierten Dirigenten engagieren. Er ist zurzeit im nahen Ausland und hat zufällig am 31. Dezember und am 1. Januar keine Verpflichtungen. So dirigiert Minkowski nun das Neujahrskonzert im Theater Uri mit dem Kammerorchester Basel und dem Solisten Sebastian Bohren.

Marc Minkowski gilt als Feuerwerker unter den Orchesterchefs. «Egal, ob er Barockraritäten, Operette oder Grand Opéra dirigiert: Es sprühen die Funken», schreibt das Klassik- und Jazz-Magazin «Rondo». Durch seine langjährige Karriere als Dirigent, aber auch als künstlerischer Leiter wird er als wichtiger Förderer der klassischen Musik bezeichnet. 2016 wurde Marc Minkowski zum Generaldirektor der Opéra National de Bordeaux ernannt. Seit September 2018 ist er künstlerischer Berater des Kanazawa Orchestra in Japan. Von 2013 bis 2017 war er künstlerischer Leiter der Mozartwoche in Salzburg.

Ein «Chevalier» der Musik

Nach dem Fagottstudium begann Marc Minkowski, geboren 1962 in Paris, mit dem Dirigieren. Er besuchte die Akademie von Maestro Charles Bruck an der Pierre Monteux Memorial School in Hancock, Maine. Im Alter von 19 Jahren gründete er das Ensemble Les Musiciens du Louvre, das eine wichtige Rolle bei der Wiederbelebung der Barockmusik spielte. Unter seiner Leitung konzentrierte sich das Ensemble zunächst auf französische Barockmusik und Händel, bevor es sein Repertoire um Mozart, Rossini, Offenbach, Bizet und Wagner erweiterte. 2011 rief er das Festival «Ré Majeure» auf der Île de Ré (französische Atlantikküste) ins Leben. Im Jahr 2018 wurde ihm der Titel «Chevalier de la Légion d’Honneur» verliehen.

Marc Minkowski gastiert in den renommiertesten Opernhäusern und Konzertsälen der Welt, so beispielsweise in der Opéra national de Paris, im Théâtre du Châtelet in Paris, bei den Salzburger Festspielen, in San Francisco, Zürich, Venedig, Berlin oder Wien. Seit der Spielzeit 2014/15 ist er regelmässig im Royal Opera House, Covent Garden und im Teatro alla Scala in Mailand zu erleben. Er ist auch ein gefragter Konzertdirigent sowohl im klassischen als auch im modernen symphonischen Repertoire. Er leitete Orchester wie die Staatskapelle Dresden, die Berliner Philharmoniker, das Mozarteumorchester Salzburg oder die Wiener Philharmoniker.

Grosse Projekte stehen an fürs 2021/22

Zu seinen wichtigsten Projekten der Saison 2021/22 gehören «Hoffmanns Erzählungen» in Valencia, die «Da-Ponte-Trilogie» am Liceu in Barcelona und an der Opéra National de Bordeaux, «Platée» an der Opéra national de Paris und «Robert le diable» in Bordeaux. Konzerte sind mit dem spanischen Nationalorchester, dem SWR-Symphonieorchester Stuttgart, dem russischen nationalen Jugendsinfonieorchester, dem Kanazawa-Ensemble und dem Tours Symphony Orchestra geplant.

Karl Baumann-Simmen freut sich, dass er einen derart bekannten Dirigenten für das Neujahrskonzert verpflichten konnte. (ehg/MZ)

