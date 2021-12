Altdorf Nach Beschwerde des VCS Uri: Kollegi-Bäume beschäftigen das Obergericht Um die Bushaltestellen beim Kollegium in Altdorf behindertengerecht zu gestalten, sollen beim Umbau mehrere geschützte Bäume im Kollegi-Areal gefällt werden. Nun macht das Urner Obergericht dem Bauvorhaben des Kantons einen Strich durch die Rechnung. Carmen Epp Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Bushaltestelle Kollegi an der Gotthardstrasse in Altdorf muss behindertengerecht umgebaut werden. Dafür sollen die dahinterliegenden Bäume gefällt werden. Bild: Florian Pfister (Altdorf, 1. Dezember 2021)

Die vier Bushaltestellen beim Kollegium in Altdorf bilden einen wichtigen Knotenpunkt im öffentlichen Verkehrsnetz des Kantons Uri. Hier treffen sich zwei wichtige Buslinien der Auto AG Uri: Jene zwischen Flüelen und Göschenen verläuft auf der Gotthardstrasse, die Linie von Seedorf nach Bürglen biegt beim Kollegi auf die Klausenstrasse ab.

Das Behindertengleichstellungsgesetz schreibt vor, dass die Haltestellen des öffentlichen Verkehrs bis spätestens 2023 auch Personen mit Handicap ein selbstständiges Ein- und Aussteigen ermöglichen sollen. Daher muss der Kanton Uri auch die vier Bushaltestellen am Kollegi behindertengerecht umbauen.

Im September 2020 wurde das Bauvorhaben in drei Teilprojekten öffentlich aufgelegt. Im Januar 2021 hat der Urner Regierungsrat respektive die Baukommission Altdorf die Pläne genehmigt. Zum Umbau kommt es nun jedoch vorderhand nicht. Der Grund: Die Urner Sektion des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS) hat gegen die Entscheide eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht und nun vom Urner Obergericht Recht bekommen. Das geht aus dem Entscheid vom

26. November hervor, der unserer Zeitung vorliegt, jedoch noch nicht rechtskräftig ist.

Schützenswerte Bäume in Gefahr

Stein des Anstosses ist nicht das Vorhaben, die Bushaltestellen an der Gotthard- und an der Klausenstrasse beim Kollegi behindertengerecht zu machen. Das sei auch dem VCS Uri ein wichtiges Anliegen, wie Vorstandsmitglied und Altlandrat Alf Arnold sagt. Vielmehr will man einen Kahlschlag am Kollegi verhindern.

Um die Haltestellen umbauen zu können, müsste die Umfassungsmauer des Kollegis verschoben und die Haltestelle an der Klausenstrasse um gut 40 Meter in Richtung Bürglen verschoben werden. So sehen es die Pläne des kantonalen Tiefbauamts vor. Das hätte aber zur Folge, dass zwischen 40 und 51 Bäume – die Angaben hierzu gehen auseinander – gefällt werden müssten. Diese sind bis zu 60 Jahre alt und teilweise im Baumschutzinventar der Gemeinde Altdorf als schützenswert aufgeführt. Im Gegenzug sollen sechs neue Bäume gepflanzt werden.

Auch die Bushaltestelle an der Klausenstrasse muss dem Behindertengleichstellungsgesetz angepasst werden. Bild: Florian Pfister (Altdorf, 1. Dezember 2021)

Dagegen wehrt sich der VCS Uri. Gemäss dem Reglement über den Baumschutz in der Gemeinde Altdorf und dem Altdorfer Schutzplan Bäume können diese Bäume nur dann gefällt werden, wenn eindeutig überwiegende öffentliche oder private Interessen das erforderten. Diese Interessenabwägung sei jedoch nie gemacht worden, heisst es in der Beschwerde des VCS Uri. Man habe verschiedene Vorschläge gemacht, wie die Bushaltestellen umgebaut und gleichzeitig der Baumbestand geschont werden könnte. Diese seien jedoch zu wenig geprüft worden.

Hier gibt das Urner Obergericht dem VCS Uri Recht:

«Nebst dem Umstand, dass es sich beim Erhalt des Baumbestandes um ein gewichtiges Interesse handelt, geht aus den aktenkundigen Unterlagen zweitens hervor, dass wesentliche Abklärungen hierzu nicht erfolgt sind.»

Da bei der Plangenehmigung durch die Urner Regierung demnach ein wesentliches Interesse nicht ausreichend ermittelt und beurteilt wurde, müsse sie aufgehoben und zur Neubeurteilung zurückgewiesen werden, heisst es im Entscheid des Urner Obergerichts.

Gesamtsicht statt Teilprojekte

Diese Neubeurteilung muss ausserdem gesamthaft stattfinden. Der Regierungsrat hatte das Vorhaben in drei Teilprojekte unterteilt: den Umbau der Bushaltestelle an der Gotthardstrasse, den Umbau der Bushaltestelle an der Klausenstrasse und die Umgestaltung der Kollegi-Umgebung. Das letzte Teilprojekt – das auch die Fällung der Bäume beinhaltet – hatte die Regierung an die Baukommission der Gemeinde Altdorf «ausgelagert». Dies mit dem Argument, die Umgestaltung der Kollegi-Umgebung sei nicht Bestandteil des Strassenprojekts und die Regierung deshalb nicht zuständig.

Hier stellt das Urner Obergericht eine Rechtsverletzung fest, wie aus dem Entscheid hervorgeht. Die Umgestaltung der Kollegi-Umgebung sei eine «geradezu notwendige Folge des Strassenbauprojekts und somit untrennbar mit diesem verbunden». Damit sei das Teilprojekt «bei Lichte betrachtet» ein Teil des Strassenbauprojekts Bushaltestellen, für dessen Genehmigung einzig der Regierungsrat als Leitbehörde zuständig sei. Daher hätte der Regierungsrat gesamthaft, also unter Einbezug des Teilprojekts «Umgestaltung Umgebung Kollegium», über das Strassenbauprojekt Bushaltestellen befinden müssen.

Tempo 30 als mögliche Alternative

Der VCS Uri freut sich über das Urteil, sagt Alf Arnold. «Nun hoffen wir, dass in der weiteren Planung eine Lösung gefunden wird, mit der sich der behindertengerechte Ausbau der Bushaltestellen unter Schonung der Bäume im Kollegi-Areal realisieren lässt.» Der VCS Uri hat hierzu und auch in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde bereits einige konkrete Vorschläge vorgebracht, wie dies möglich sein könnte.

Obwohl die Beschwerde gemäss Entscheid bereits aus formaler Hinsicht gutzuheissen sei, liess es sich das Obergericht nicht nehmen, «aus prozessökonomischen Gründen» auch auf die Vorschläge einzugehen. Dabei wird deutlich, dass das Obergericht diese als durchaus prüfenswert erachtet. Zu den Vorschlägen gehört etwa die Einführung von Tempo 30 auf dem fraglichen Strassenabschnitt, um die Sichtweiten und damit auch den Platzbedarf des Strassenraumes zu verkleinern. Das sei als «valable Alternative» nicht ausreichend geprüft worden, schreibt das Obergericht im Entscheid – und formuliert einen deutlichen Appell: Bei einer erneuten Prüfung des Projekts werde sich die Regierung damit befassen müssen.

Kanton prüft Weiterzug

Anders als es das Obergericht moniert, seien aus Sicht der Baudirektion die praxistauglichen Varianten eingehend geprüft worden, sagt Kantonsingenieur Marcel Achermann auf Anfrage. Beim vorliegenden Projekt müssen mehrere gewichtige Interessen unter einen Hut gebracht werden. Es stellte sich nach wie vor die Frage, was man höher gewichte: die Verkehrssicherheit oder die Bepflanzung.

«Wir haben die Verkehrssicherheit höher gewichtet.»

Trotzdem würden Rodungen nicht leichtfertig vorgesehen. «Das Thema wurde mit Fachleuten aus dem Bereich Naturschutz, der Gemeinde und anderen Direktbetroffenen im Voraus eingehend geprüft», sagt Achermann.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann innert 30 Tagen am Bundesverwaltungsgericht in Lausanne angefochten werden. Die Baudirektion werde den Entscheid nun vertieft analysieren und dann über einen allfälligen Weiterzug entscheiden, wie es auf Anfrage heisst.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen