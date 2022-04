Altdorf Nach fast 50 Jahren: Robert Baumann holt sich seinen ersten Sportkegler-Cupsieg Robert Baumann ist seit 47 Jahren Mitglied im Urner Sportkegler-Verband. Am Freitag holte er sich erstmals den Sieg im Einzel-Cup. Georg Epp 05.04.2022, 17.46 Uhr

Sie erkämpften sich die Preise am Einzel-Cup des Urner Sportkeglerverbandes (von links): Ruedi Loretz (4.), Klemens Arnold, (2.), Sieger Robert Baumann, Rudolf Walker (3.) und Karl Gisler (9.). Bild: PD (Altdorf, 1. April 2022)

Am Freitag, 1. April, herrschte auf den zwei Kegelbahnen im Restaurant Kreuz in Altdorf knisternde Spannung: Wer holt sich wohl den Cupsieg 2022? Die Zeiten, wo sich über 50 Sportkeglerinnen und Sportkegler um Cupsiegerehren bekämpften, sind schon längst vorbei, die Spannung ist aber jedes Jahr wieder gross. Immerhin zwölf Akteure nahmen den Wettkampf auf. In der Startrunde galt es darum, unter die besten acht Sportkegler zu gelangen, um das Viertelfinal zu erreichen.

Verbandspräsident Rudolf Walker präsentierte sich in Hochform, mit ausgezeichneten 368 Holz erreichte er mit Abstand das beste Ergebnis zum Auftakt vor Robert Baumann mit 355 und Damian Hauser mit 349 Holz. Die Auszeichnung für das beste Ergebnis der Ausgeschiedenen, quasi der Pechvogelpreis, ging an Karl Gisler. Nun hofften die Aspiranten auf Losglück und nicht allzu starke Gegner im Viertelfinal. Die engste Partie erwartete man zwischen Robert Baumann und Damian Hauser. Mit dem Tageshöchstergebnis von 369 Holz gelang es Robert Baumann, den mehrfachen Cupsieger Damian Hauser auszuschalten, er erreichte gute 355 Holz. Mit zweitbestem Rundenergebnis von 362 Holz eliminierte Klemens Arnold Edi Baumann klar. Ferdy Casagrande wehrte sich gegen Rudolf Walker tapfer, verlor aber am Schluss mit 335 zu 342 Holz. Als vierter Halbfinalist qualifizierte sich Altmeister Rudolf Loretz mit 315 zu 298 Holz gegen Werner Arnold.

Differenz von sieben Holz in den letzten Würfen

Der ausgeloste Halbfinal bescherte einmal mehr das Duell Klemens Arnold – Rudolf Walker. Während Sportpräsident Klemens Arnold erneut 362 Holz erreichte, verlor Verbandspräsident Rudolf Walker etwas den Rhythmus, mit 342 Holz verlor er den Einzug ins Finale. Spannend verlief das Duell von Verbandskassier Robert Baumann gegenüber Altmeister Ruedi Loretz. Die Differenz von sieben Holz, nämlich 338 zu 331, entstand erst mit den allerletzten Würfen zu Gunsten von Baumann. Gefordert wurden 2 mal 25 Wurf ins Volle mit Bahnwechsel. Mit Robert Baumann und Klemens Arnold standen somit zwei Finalisten und Klubkameraden des KK Uristier gegenüber, die beide noch nie den Urnercup gewannen.

Mit ausgezeichnetem Start auf Bahn 2 mit 195 Holz und einem tollen Schlussergebnis von 369 zu 343 Holz gewann Robert Baumann erstmals in überzeugender Manier. Dies ist überraschend, denn seit 47 Jahren im Verband der Urner Sportkegler hatte er tatsächlich noch nie das Glück, das es braucht, um Cupsieger zu werden. Mit diesem Sieg übernahm Robert Baumann auch die Führung in der Wanderpreis-Zwischenrangliste (2018–2023) mit 150 Punkten vor Damian Hauser mit 122 und Klemens Arnold mit 86 Punkten.

Die Urner Farben am Schweizerischen Einzelcup in Graubünden vertreten

Robert Baumann darf somit auch die Urner Farben am Schweizerischen Einzelcupfinal in Summaprada/GR vom 10./11. September 2022 im Hotel Reich vertreten. Am 8. Mai werden die Urner Sportkegler an der Kantone-Meisterschaft in der Luzerner Allmend in erster Linie die Zugehörigkeit in der zweiten Kategorie B verteidigen und am 23. Juni bis 3. Juli 2022 geht im Restaurant Kreuz in Altdorf die kantonale Einzelmeisterschaft des USKV über die Bühne.