Altdorf Nach langer Bühnenabstinenz: Musikverein Seedorf präsentiert «Wind and Voice» Mit gleich vier Urner Sängerinnen tritt der Musikverein Seedorf nach langer Pause wieder auf die Bühne. Im Theater Uri gibt es Originalkompositionen sowie massgeschneiderte Arrangements zu hören. 17.11.2021, 13.11 Uhr

Die vier Sängerinnen Noemi Auf der Maur, Lise Kerkhof, Stephanie Gisler und Clelia Arnold (von links) sowie Dirigent Michel Truniger. Bild: PD

Für das erste Konzert nach der fast 18-monatigen Coronapause hat sich der Musikverein Seedorf etwas Spezielles einfallen lassen. Denn mit dem rund 60-köpfigen Blasorchester stehen am 20. November beim Konzert «Wind and Voice» gleich vier junge Urner Sängerinnen auf der Bühne: Clelia Arnold, Stephanie Gisler, Noemi Auf der Maur und Lise Kerkhof. «Ich freue mich sehr auf die Konzerte», so die Schattdorferin Clelia Arnold. «Es ist für mich ein tolles Erlebnis, mit meinen drei Mitsängerinnen und einem so grossen Blasorchester auf der Bühne stehen zu können.» Schon die gemeinsamen Proben hätten ausserordentlich gutgetan, insbesondere nach der langen «Bühnenabstinenz». «Wir Sängerinnen und der MV Seedorf, das passt einfach, da stimmt die Harmonie», so Clelia Arnold.