Männerchor Harmonie Altdorf bereitet sich auf "Vienna Sound" vor.

Altdorf Nach langer Stille: Der Altdorfer Männerchor Harmonie bereitet sich auf grosses Projekt vor Der Männerchor Harmonie Altdorf hat die Proben aufgenommen und bringt die Stimmen der Sänger nach langer Coronapause wieder auf Vordermann – etwa für das «Vienna Sounds»-Konzert. 23.08.2021, 14.32 Uhr

Rund ein Jahr blieb der Männerchor Harmonie Altdorf coronabedingt stumm. Am Donnerstag trafen sich die Sänger erstmals wieder zur Probe. Bild: PD

Nach nun fast einem Jahr haben am Donnerstag wieder die wöchentlichen Proben des Männerchors Harmonie Altdorf begonnen. Es war eine Zeit, in der manche Sänger das Singen, die Stimmbildung, die Proben, den Gesang und die Kameradschaft vermissten. Nun gilt es, ungeübte Stimmen wieder anzuregen, die Gemeinschaft des Singens im Chor wieder einzuüben und zu erfahren. Diesen Aufgaben widmet sich der Vorstand an der Spitze mit Roby Arnold und dem Dirigenten Felix J. S. Arnold aus Büron. Bereits in der ersten Probe spürte man wieder den neuen Geist, den Willen Verlorenes nachzuholen und neue Wege im Chor anzugehen, heisst es in einer Mitteilung des Chors.

Bereits ist Anfang September die Chorreise nach Montreux an den Genfersee geplant, wobei der Chor hofft, dass auch dieser Ausflug den Zusammenhalt fördert. Danach folgen intensive Proben auf das «Vienna Sounds»-Konzert am Sonntag, 27. März 2022, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St.Martin in Altdorf. Dieses Konzert findet zusammen mit den Männerchören Zug-Cham statt. So sind Proben in Uri und in Zug eingeplant. Das Hauptkonzert findet dann am Sonntag, 3. April 2022, im Casino in Zug statt. Zu hören sind Werke von Wolfgang A. Mozart und Johann Strauss.

Vereinspräsident Roby Arnold (rechts) mit dem Dirigenten Felix J. S. Arnold. Bild: PD

Neue Sänger sind gesucht

Dieses erneute Gesangsprojekt bedeutet für den Männerchor Harmonie nach der langen Pause «wieder eine intensive Phase von Proben und ein neues grossartiges Erlebnis» nach dem Jubiläumsjahr 2019, bei dem das 125-jährige Bestehen des Männerchors Harmonie Altdorf gefeiert wurde. Am Gesang interessierte Leute sind eingeladen, an diesem Projekt mitzuwirken. Es werden immer neue Sänger gesucht für den Verein und für solche Projekte, heisst es in der Mitteilung weiter. Interessierte melden sich beim Präsidenten Roby Arnold telefonisch unter 041 870 64 77 oder per E-Mail an roby.arnold@bluewin.ch. (pd/RIN)