Altdorf: Nachtarbeit macht die Kreiselsanierung teurer In der Session vom Mittwoch berät der Landrat einen Nachtragskredit zum Kreisel Kollegium in Altdorf. Dieser sorgt auch für Kritik. Christian Tschümperlin 24.08.2020, 18.10 Uhr

Um den ersten Kreisel auf Urner Kantonsgebiet kreisen nicht nur die Autos, sondern auch Diskussionen am Stammtisch und in politischen Kreisen: Die Sanierung des Kollegi-Kreisels in Altdorf zieht Zusatzkosten nach sich: 245'000 Franken beantragt der Regierungsrat dem Landrat in der kommenden Session. Der Nachtragskredit wurde gemäss Bericht wegen der Zulagen für die Nachtarbeit nötig. Hätte man diese Mehrkosten nicht voraussehen können?